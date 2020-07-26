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    Події в Україні

    У Севастополі висихає Чорноріченське водосховище. Окупанти шукають воду

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    В Чорноріченському водосховищі майже вдвічі знизився запас води в порівнянні з минулим роком - У Севастополі висихає Чорноріченське водосховище. Окупанти шукають воду
    В Чорноріченському водосховищі майже вдвічі знизився запас води в порівнянні з минулим роком

    У Чорноріченському водосховищі оголилися острівці, вода відступила від дамби приблизно на сто метрів

    У Севастополі стрімко міліє Чорноріченське водосховище через що окупаційна влада змушена організовувати пошук підземних джерел води.

    Про це повідомляють Крим.Реалії.

    У Байдарській долині, де розташоване основне джерело водопостачання Севастополя, площа водного дзеркала значно зменшилася за останні півтора місяці.

    У Чорноріченському водосховищі оголилися острівці, вода відступила від дамби приблизно на сто метрів.

    Жителі розташованого в Байдарській долині села Павлівка розповіли, що за останні кілька десятиліть «так сильно водосховище ніколи не міліло», а також що повністю пересохли річки Бага, Арманка, Узунджа і дрібні притоки річки Чорної.

    4218c91-2Чорноріченське водосховище 25 липня 2020 року

    Напередодні окупаційна влада Севастополя повідомила, що департамент міського господарства організовує пошук підземних джерел води, щоб забезпечити населення питною водою.

    Раніше голова російського «уряду» Севастополя Михайло Развожаєв констатував, що в Чорноріченському водосховищі майже вдвічі знизився запас води в порівнянні з минулим роком. За його словами, в критичній ситуації місто може перейти на подачу води за графіком.

    Нагадаємо, залиті нечистотами пляжі курортів Криму зняли на відео. На записі показаний один з пляжів Коктебеля, на який стікає міська каналізація.

    Як повідомлялося, у Криму два водосховища опинилися на межі висихання.

    До слова, окупований Крим гине від спраги. Путін почав залучати військових до вирішення проблеми (відео).

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