Політолог: На цих виборах ми знову побачили зіткнення олігархічних інтересів



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Наша політика після Майдану, хоча і стала не автократичною, але вона не вийшла за межі олігархічного панування, - заявила експерт

Голосування в першому турі за президента засвідчило, що Україна відійшла від автократичності, але ще не вийшла за межі панування олігархічних інтересів. Таку оцінку дала політолог, виконавчий директор Українського незалежного центру політичних досліджень Світлана Конончук під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

Голосування у першому турі за президента Україна засвідчило два факти. «Перший є те, що ми живемо у демократичній країні. Тому що команда чинного президента не продемонструвала жодних кроків на те, щоб тиснути якимось чином на опонентів. Це дуже вигідно підкреслює, наскільки Україна стала розвиненішою у порівнянні з багатьма країнами пострадянського простору, в якому ми , на жаль, все ще перебуваємо. Автократична тенденція, яка мала місце в період до Майдану, на сьогоднішній день змікшована. Вона вже не виявляє такої своєї сили і потуги, щоб діяти в політичному просторі», - розповіла Конончук.

Але є і другий факт, який важко не помітити. «Наша політика після Майдану, хоча і стала не автократичною, але вона не вийшла за межі олігархічного панування. Коли ми почнемо рефлексувати над питаннями і запитом, який був зроблений на Майдані, то це був запит на належне демократичне управління, як подолати олігархат. Тоді було зрозуміло, що швидкого подолання цієї історичної ситуації не може бути. І, на превеликий жаль, на цих виборах ми знову побачили зіткнення олігархічних інтересів. І те, що люди підтримали нового кандидата, яким здається нове обличчя у політиці, підтверджує те, що олігархат не діє так явно, так виражено. Але люди, суспільство не артикулює своїх власних таких інтересів, суспільство потребує більшого рівня солідарності, більшого рівня діалогу», - продовжує Конончук.

Відповідаючи на питання, що ми не знаємо, в якій країні живемо, то політолог відповіла, що багато хто і не хоче знати, в якій країні живемо. «Тому що культура відокремлення, культура фейсбучних, вичищених сторінок, культура читання якоїсь преси, яка тобі подобається, культура спілкування з людьми, які виключно тобі подобаються, і відтискання людей, аргументи яких ти не сприймаєш, призводить до того, що як у політиці, так і у суспільному середовищі втрачається відчуття реальності і відчуття розуміння того суспільства як воно є», - зауважує Конончук.

На її переконання, треба зараз ставити собі питання як далі будувати демократію, яка зараз виявила себе, і як її забезпечувати. «Вагомий аспект полягає в тому, якою буде зовнішньо-політична стратегія України. З ким Україна як суб’єкт міжнародної діяльності, міжнародного права буде синхронізувати свою зовнішньо-політичну активність. Майбутнє покаже наскільки радикально зміниться ця зовнішньо-політична спрямованість або наскільки вона буде гальмуватися у порівнянні з тим курсом, який мав місце між Майданом і цими президентськими виборами», - підсумувала Конончук.

Переглянути запис прес-конференції можна тут: