Політв'язня Балуха етапували з Сімферопольського СІЗО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Політв'язень Володимир Балух

Про переміщення активіста стало відомо 18 лютого, після того, як його дружина Наталя Балух знову спробувала передати в СІЗО передачу для українця

Українського активіста, політв'язня Володимира Балуха етапували з Сімферопольського СІЗО в окупованому Криму, повідомила «Кримська правозахисна група» (Crimean Human Rights Group) у Facebook.

Як повідомляють правозахисники, про переміщення активіста стало відомо в понеділок, 18 лютого 2019 року, після того, як його дружина Наталя Балух знову спробувала передати в СІЗО передачу для чоловіка.

«Наталії не повідомили, куди вивезли Балуха. Адвокат українського активіста з'ясовує, де наразі перебуває його підзахисний, а також причину етапування», - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, сторона захисту Балуха подала прохання про його умовно-дострокове звільнення в листопаді 2018 року, заявив адвокат Дмитро Дінзе. За тодішніми підрахунками Дінзе, Балуху залишилося відбувати покарання 1 рік і 4 місяці.

Перед цим підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом'якшив вирок засудженому до 5 років колонії Балуху, засудивши його до 4 років і 11 місяців колонії. Активіста засудили до такого тюремного терміну за сукупністю двох кримінальних справ.

Балух упродовж кількох місяців у 2018 році голодував на знак протесту проти несправедливого ув’язнення.

ФСБ Росії затримала Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники заявили, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, який знаходився на подвір'ї його будинку.