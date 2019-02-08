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    Суспільство

    Активісти у Криму приїхали до матері Балуха

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    Сьогодні Володимиру Балуху виповнилося 48 років - Активісти у Криму приїхали до матері Балуха
    Сьогодні Володимиру Балуху виповнилося 48 років

    Мати Володимира подякувала за привітання і пораділа, що у її сина «стільки друзів», - активісти

    В окупованому Росією Криму, кримськотатарські активісти приїхали у день народження українського політв'язня Володимира Балуха до його матері Наталі, щоб привітати і підтримати її.

    Прямий ефір свого візиту в село Серебрянка Роздольненського району опублікував у Facebook голова ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв.

    «Зараз ми знаходимося в будинку у Володимира Балуха. У нього сьогодні день народження і ми приїхали для того, щоб привітати його матір, тому що до самого Володимира потрапити ми не можемо», - сказав Смедляєв.

    Перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джеляль передав Наталії Балух привітання від президента України Петра Порошенка з минулими святами.

    Від свого імені активісти подарували родині Балуха книгу «Крим - благословенна земля».

    Мати Володимира подякувала за привітання і пораділа, що у її сина «стільки друзів».

    76-річна Наталія Балух сказала, що бажає синові в день його народження здоров'я, удачі, що чекає його і сподівається скоро побачити.

    «Чекаю його, ще не вмираю, і буду чекати. Йому здоров'я, удачі там, щоб витримав це все і повернувся додому», - сказала вона.

    Розповідаючи про свого сина, вона сказала, що пишається ним.

    «Сьогодні йому виповнилося 48 років, а вчора дочці було 52 ... Мої діти найкращі у світі, хороші дуже, пишаюся ними - і сином пишаюся, і донькою», - сказала мама Володимира Балуха.

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    Як повідомлялося, 8 грудня 2016 року ФСБ Росії затримала Володимира Балуха, стверджуючи, що на горищі його будинку виявлено 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України, що знаходився на подвір'ї його будинку, і табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

    «Суд» Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ. Українець більше ніж 200 днів тримав голодування.

    18 жовтня 2018 року Балуха було доставлено в Керченську виправну колонію №2.

    25 січня 2019 року йому відмовили в умовно-достроковому звільненні. «Суддя» мотивував рішення тим, що «відбування більше третини строку не є переконливим доказом того, що Балух виправився».

    Правозахисний центр «Меморіал» визнав Володимира Балуха політичним в'язнем.

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