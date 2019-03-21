Політв’язня Бекірова перевели в медчастину СІЗО Сімферополя



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Кримськотатарський активіст Едем Бекіров

Едема Бекірова перевели з камери в медчасанчастину ізолятора

Кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого російські силовики затримали в Криму за підозрою в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки, перевели у медчастину СІЗО Сімферополя.

Про це у середу повідомив у Facebook журналіст Антон Наумлюк.

«Едема Бекірова, обвинуваченого в незаконному обороті зброї і незаконній передачі, збуті, зберіганні, перевезенні або носінні вибухових речовин, перевели з камери в медчасанчастину ізолятора», - написав журналіст.

18 березня повідомлялося, що політв’язень Бекіров хоче оголосити голодування.

Раніше адвокат заявляв, що Бекірову не допомагає інсулін, який йому призначили після медогляду.

Нагадаємо, стан здоров'я Бекірова надкритичний.

Раніше донька Бекірова заявила, що її батьку в лікарні надають протипоказані йому ліки.

Також повідомлялося, що заарештований у Криму кримськотатарський активіст Едем Бекіров пройшов амбулаторну психолого-психіатричну експертизу.

10 січня окупаційний «суд» у Криму залишив Бекірова під арештом до 11 лютого. На засіданні суду йому стало зле.

Житель Новоолексіївки Херсонської області Едем Бекіров - інвалід I групи, в минулому році він переніс важку операцію на серці. У чоловіка ампутована одна нога, також лікарі діагностували у Бекірова цукровий діабет. Він потребує цілодобової медичної допомоги.

Російські силовики затримали кримськотатарського активіста 12 грудня 2018 року на в'їзді в окупований Крим.

Зазначимо, в анексованому РФ Криму незаконно утримуються 34 громадянина України, на території Росії - 35 українців і 24 захоплених у Керченській протоці моряки.