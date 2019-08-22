Політв’язня Бекірова повернули назад в СІЗО



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Едем Бекіров

27 серпня Бекірова планують госпіталізувати в лікарню на тиждень для подальшого обстеження

Кримськотатарського політв’язня Едема Бекірова 21 серпня вивозили в сімферопольську лікарню ім. Семашко для одноденного обстеження, і після цього його доставили назад в СІЗО Сімферополя.

Про це повідомила дружина Бекірова Гульнара, пише у Facebook Кримська правозахисна група.

«Адвокат Олексій підтвердив цю інформацію. Він також повідомив, що 27 серпня Бекірова планують госпіталізувати на сім днів в неврологію для подальшого обстеження», - говориться у повідомленні.

Як відомо, омбудсмен Людмила Денісова сподівається, що за результатами обстежень Едему Бекірову буде надана необхідна медична допомога в повному обсязі, а також вдасться змінити запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт.

Адвокати очікують, що після чергового обстеження лікарі встановлять правильний діагноз і дадуть висновок про неможливість утримання Бекірова в СІЗО.

Нагадаємо, 8 серпня «суд» продовжив термін тримання Едема Бекірова під вартою до 11 жовтня. Тяжкохворого Бекірова п’ять годин тримали під конвоєм, без їжі та води.

До слова,Бекірову пропонують визнати провину в обмін на домашній арешт.