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    Політв’язня Бекірова повернули назад в СІЗО

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    Едем Бекіров - Політв’язня Бекірова повернули назад в СІЗО
    Едем Бекіров

    27 серпня Бекірова планують госпіталізувати в лікарню на тиждень для подальшого обстеження

    Кримськотатарського політв’язня Едема Бекірова 21 серпня вивозили в сімферопольську лікарню ім. Семашко для одноденного обстеження, і після цього його доставили назад в СІЗО Сімферополя.

    Про це повідомила дружина Бекірова Гульнара, пише у Facebook Кримська правозахисна група.

    «Адвокат Олексій підтвердив цю інформацію. Він також повідомив, що 27 серпня Бекірова планують госпіталізувати на сім днів в неврологію для подальшого обстеження», - говориться у повідомленні.

    Як відомо, омбудсмен Людмила Денісова сподівається, що за результатами обстежень Едему Бекірову буде надана необхідна медична допомога в повному обсязі, а також вдасться змінити запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт.

    Адвокати очікують, що після чергового обстеження лікарі встановлять правильний діагноз і дадуть висновок про неможливість утримання Бекірова в СІЗО.

    Нагадаємо, 8 серпня «суд» продовжив термін тримання Едема Бекірова під вартою до 11 жовтня. Тяжкохворого Бекірова п’ять годин тримали під конвоєм, без їжі та води.

    До слова,Бекірову пропонують визнати провину в обмін на домашній арешт.

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