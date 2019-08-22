Адвокати: Бекірова можуть перевести під домашній арешт



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Політв'язень Едем Бекіров

У Бекірова є хвороба в області неврології, що перешкоджає його перебуванню в СІЗО

Кримськотатарського активіста Едема Бекірова, який перебуває у медчастині СІЗО №1 окупованого Сімферополя, ймовірно, переведуть під домашній арешт за підсумками медичного обстеження.

Про це повідомляють адвокати обвинуваченого Олексій Ладін та Іслям Веліляєв, пише «Крим.Реалії».

«Коли ми клопотали перед адміністрацією СІЗО про проведення повторного медичного висновку, то долучили свій, незалежний, медичний висновок. У ньому сказано, що у Бекірова є хвороба в області неврології, що перешкоджає його перебуванню в СІЗО», - розповів Ладін.

Адвокати сподіваються, що після чергового обстеження, лікарі встановлять правильний діагноз і дадуть висновок про неможливість утримання Бекірова в СІЗО.

Інший адвокат Бекерова - Веліляєв також має надію на зміну запобіжного заходу для політв'язня.

«Я сподіваюся, що з урахуванням тієї хвороби в області неврології, яка у нього є, буде схвалене рішення, що він не може перебувати в СІЗО. Надалі на першому ж судовому засіданні захист або прокуратура клопотатиме про зміну запобіжного заходу Бекірова на домашній арешт», - сказав адвокат.

Як повідомила у середу український омбудсмен Людмила Денісова, 27 серпня очікується, що Бекірова переведуть у «Республіканську лікарню неврології цивільного типу для подальшого стаціонарного обстеження, що триватиме 7-8 днів».

Нагадаємо, 8 серпня «суд» продовжив термін тримання Едема Бекірова під вартою до 11 жовтня. Тяжкохворого Бекірова п’ять годин тримали під конвоєм, без їжі та води.

До слова, тяжкохворому Бекірову пропонують визнати провину в обмін на домашній арешт.