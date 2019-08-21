Політв'язня Бекірова доправили в сімферопольську лікарню



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Едема Бекірова оглянуть медики

27 серпня очікується госпіталізація Бекірова в Республіканську лікарню неврології цивільного типу для подальшого стаціонарного обстеження

Кримськотатарського активіста Едема Бекірова, який утримується в Сімферопольському СІЗО, було доправлено в лікарню ім. Семашка. Про це Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова написала на своїй сторінці у Facebook.

«Щойно адвокат Едема Бекірова повідомив, що сьогодні його підзахисного, який утримується в Сімферопольському СІЗО, було доправлено в лікарню ім. Семашка. Його оглянули ендокринолог, невролог, кардіолог, а також були взяті аналізи крові і сечі», — написала Денісова.

Денісова, повідомила, що у вівторок, 27 серпня, очікується госпіталізація Бекірова в Республіканську лікарню неврології цивільного типу для подальшого стаціонарного обстеження, яке триватиме 7-8 днів.

«За результатами зазначених обстежень буде скликана лікарська комісія, яка має визначити, чи може він утримуватися в умовах СІЗО», — зазначила Денісова.

Також, вона сподівається, що за результатами обстежень Едему Бекірову буде надана необхідна медична допомога в повному обсязі, а також вдасться змінити запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт.

«Оскільки проведення цих обстежень ініціює уряд РФ, то можна говорити про виконання другого рішення Європейського суду з прав людини щодо кримського татарина Едема Бекірова», — написала Денісова.

Нагадаємо, 8 серпня «суд» продовжив термін тримання Едема Бекірова під вартою до 11 жовтня. Тяжкохворого Бекірова п’ять годин тримали під конвоєм, без їжі та води.

До слова, тяжкохворому Бекірову пропонують визнати провину в обмін на домашній арешт.