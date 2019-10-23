Політв'язня Виговського в Росії утримують в повній ізоляції



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Московський обласний суд засудив Виговського до 11 років колонії суворого режиму за начебто шпигунство в авіаційній сфері

Омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що співробітники пенітенціарної установи вилучили у Виговського особисті речі

Українського політв'язня Валентина Виговського, який незаконно утримується в російській колонії, помістили в одиночну камеру з гіршими умовами утримання.

Про це у Facebook 23 жовтня повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Вчергове порушено права громадянина України Валентина Виговського, який утримується в ФКУ ВК 11 УФСВП Росії по Кіровській області. Згідно отриманої інформації, його помістили в одиночну камеру російської в'язниці з гіршими умовами утримання. Громадянина України утримують в повній ізоляції, не даючи спілкуватися з іншими людьми. Цей факт може негативно вплинути на його психологічний стан», - заявила омбудсмен.

Крім того, за її словами, співробітники пенітенціарної установи вилучили у Виговського особисті речі та креслення будинку для онкохворих.

«В невідкладному порядку звертаюсь до Уповноваженого з прав людини РФ Тетяни Москалькової вжити заходів щодо відновлення прав громадянина України, а саме забезпечити відповідні умови утримання згідно міжнародних стандартів», - повідомила Денісова.

Нагадаємо, Валентина Виговського затримали у вересні 2014 року, а в грудні 2015 року Московський обласний суд засудив його до 11 років колонії суворого режиму за начебто шпигунство в авіаційній сфері.