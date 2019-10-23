Сенцов отримав нагороду Польської кіноакадемії



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Олегу Сенцову вручили спеціальну нагороду Польської кіноакадемії Фото: Polskie Nagrody Filmowe ORŁY / Faceboook

Нагороду Сенцову вручив голова Польської кіноакадемії Даріуш Яблонський

Українському режисерові і колишньому політв'язню Олегу Сенцову вручили спеціальну нагороду Польської кіноакадемії - Орла за відвагу і незламність.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці кіноакадемії.

Нагороду Сенцову вручив голова Польської кіноакадемії Даріуш Яблонський.

Український режисер подякував за нагороду, зазначивши, що свобода є найбільшою цінністю на землі. І щоб нею володіти, потрібно бути готовим заплатити усім, що маєш.

Як повідомляє Укрінформ, виступаючи на церемонії відомий кінорежисер Агнешка Холланд зазначила, що Сенцов може і надалі розраховувати на польське кіноспівтовариство.

Віце-маршалок Сейму Малгожата Кідава-Блонська зазначила, що період перебування Сенцова у в’язниці був часом випробувань для багатьох поляків: наскільки вони готові бути солідарними з іншими. Вона нагадала, що саме від Польської кіноакадемії у світ пішов сигнал про необхідність підтримки Сенцова і українських політв'язнів, а Сейм ухвалив спеціальну резолюцію з цього приводу.

Посол України в Польщі Андрій Дещиця подякував кінематографістам цієї країни за підтримку, зазначивши, що без постійного нагадування про Олега Сенцова та інших українських політичних в’язнів звільнити їх не вдалося б.

«Те, що ви робите, як художники, поширюєте цю інформацію на весь світ, — дуже нам допомогло в переговорах і тиску, який, як виявляється, є результативним. Адже в результаті це призвело до звільнення Олега і це показало що разом, спільно, ми можемо досягти успіху», — підкреслив Дещиця.

До слова, Сенцов дав суперечливе інтерв’ю німецькому виданню Spiegel.

Нагадаємо, 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Повідомлялося, що Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

Як відомо, Сенцов у своєму виступі на міжнародному форумі YES-2019 у Києві звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням щодо звільнення решти бранців Кремля, розповівши присутнім про пластикову банку із синьо-жовтою наліпкою, яка протягом п’яти років була з ним в російських тюрмах.