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    Технології

    Польща купує у США 32 новітні винищувачі F-35

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    Поява F-35 в Польщі сприятиме тому, що російську тінь буде усунуто - заявив глава уряду Польщі&nbsp; - Польща купує у США 32 новітні винищувачі F-35
    Поява F-35 в Польщі сприятиме тому, що російську тінь буде усунуто - заявив глава уряду Польщі 

    Американські літаки мають замінити пострадянські МіГ-29

    Польща підписала із США угоду про закупівлю 32 винищувачів п’ятої генерації F-35 разом із тренувальним та логістичними пакетами.

    Угоду від польської сторони підписав міністр національної оборони Маріуш Блащак у присутності президента Анджея Дуди і прем’єр-міністра Матеуша Моравецького, а також посла США в Польщі Джорджет Мосбахер і представників компанії-виробника літаків Lockheed Martin, повідомляє Укрінформ.

    «Це дуже важливий день для польської військової авіації, пілотів винищувачів, для безпеки Польщі й цієї частини Європи», - заявив президент Польщі Анджей Дуда на церемонії підписання у польському Дембліні, де розміщується навчальний центр Повітряних сил Польщі.

    Він наголосив, що Польща є надійним партнером НАТО і серйозно ставиться до виконання 5-ї статті Вашингтонського договору про колективну оборону.

    За його словами, це один з найбільших контрактів у польській армії.

    У свою чергу прем’єр-міністр Моравецький наголосив, що завдяки купівлі цих літаків Польща «намагається позбутися довгої російської тіні, яка домінувала в цій частині Європи».

    Він зауважив, що, попри виведення російських військ з Польщі на початку 1990-х років, на озброєнні польської армії ще залишалися літаки радянського/російського виробництва МіГ-29 та Су-22.

    «Поява F-35 в Польщі сприятиме тому, що російську тінь буде усунуто», - констатував Моравецький.

    Натомість міністр Блащак зазначив, що він обіцяв завершити пострадянську епоху у Повітряних силах Польщі - і зробив це. За його словами, перші літаки F-35 Польща отримає через чотири роки.

    Польща торік звернулася до США з пропозицією купівлі 32 винищувачів п’ятого покоління F-35 Lightning II за програмою «Harpia». Американські літаки мають замінити пострадянські МіГ-29.

    Польща США НАТО літак військова техніка
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