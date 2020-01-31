США збережуть обсяг військової допомоги Україні в 2021 році



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Раніше пропонувалося скоротити допомогу до 20 млн доларів

Білий дім у своїй бюджетній заявці на 2021 рік має намір зберегти нинішній рівень фінансування програм військової допомоги Україні по лінії Держдепартаменту і Пентагону.

Про це повідомляє The Washington Post.

Наголошується, що в двох останніх бюджетних заявках адміністрація президента США Дональда Трампа пропонувала скоротити військову допомогу Києву по лінії Держдепартаменту до 20 млн доларів.

Проте обидва рази Конгрес відкидав цю пропозицію і виділяв Україні 115 млн доларів в рамках програми так званого іноземного військового фінансування.

Згідно з джерелами The Washington Post, в нинішньому році американський уряд спочатку теж хотів скоротити витрати на військову допомогу Україні по цій лінії до 20 млн доларів, проте пізніше відмовився від цієї ідеї.

Тепер влада США має намір відразу запитати 115 млн доларів на програму іноземного військового фінансування Держдепартаменту і 250 млн доларів по лінії Пентагону.

Такий крок може пояснюватися тим, що республіканська адміністрація побоюється привертати увагу до питання допомоги Україні на тлі ініційованого демократами в Палаті представників Конгресу процесу імпічменту Трампа.

Раніше повідомлялося, що державний секретар США Майк Помпео прибув до Києва.

Як повідомляв Главком, Майк Помпео у четвер, 30 січня, прибуває з дводенним візитом до Києва, щоб висловити підтримку США суверенітету України і обговорити з президентом Володимиром Зеленським питання європейської безпеки.

Крім цього, секретар візьме участь в церемонії покладання вінків до Стіни пам’яті в Михайлівському соборі, щоб вшанувати пам'ять загиблих на Донбасі, і зустрінеться з представниками релігійного і громадянського суспільства.

У повідомленні наголошується, що держсекретар також планує відвідати Лондон (Велика Британія), Мінськ (Білорусь), Нур-Султан (Казахстан) і Ташкент (Узбекистан) з 29 січня по 4 лютого.

Як повідомлялось, 7 січня 2020 року Зеленський обговорив з Помпео плани щодо відновлення миру на тимчасово непідконтрольній території Донецької та Луганської областей.