Ляшко пояснив, чому Україна знову не запроваджує жорсткий карантин



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Ляшко наголошує, що Україні буде складно пережити черговий жорсткий карантин в економічному плані

Головний санітарний лікар: шукаємо баланс між захистом здоров’я і інтересами економіки

Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко прокоментував ймовірність повернення держави до жорсткого карантину, який вже діяв навесні.

В інтерв’ю «Главкому» санлікар зазначив, за яких умов таке може відбутися. «Головний критерій – готовність системи охорони здоров’я приймати наявну кількість хворих. У березні-квітні ми говорили, що у нас є дві тисячі боксів, 12 тисяч інфекційних ліжок і ми готові приймати таку-то кількість хворих. Якби ми говорили про те, що у нас буде 5 тис. хворих у березні, то система охорони здоров’я зазнала би колапсу, не було куди госпіталізувати. Ми знаємо наш резерв, скільки готові далі приймати хворих щоденно, щоб система безболісно для інших соматичних хвороб справлялася з такою кількістю хворих на коронавірус», – пояснив Ляшко.

За словами Ляшка, то із 13,8 тис. ліжок з киснем зараз зайняті 6 тисяч. Крім того, санлікар наголошує, що Україні буде складно пережити черговий жорсткий карантин в економічному плані.

«Жорсткий lockdown – це коли закривається все. МОЗ розуміє, що першочергова задача – захист здоров’я українців. Але питання у тому, що захист здоров’я неможливий без економічної складової, тому і шукаємо цей баланс, коли дозволено функціонувати певним суб’єктам або сферам господарської діяльності для того, щоб підтримувати економіку», – пояснив Ляшко.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україні доведеться повернутися до жорсткого карантину, коли закінчаться ліжка в лікарнях.

Разом з тим МОЗ розпочав підготовку тимчасових госпіталів для хворих на Covid-19.