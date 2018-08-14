Польща визначилася із датою проведення місцевих виборів



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Вибори є шансом для правлячої партії «Право та справедливість» (PiS)

Перший тур місцевих виборів в Польщі має пройти 21 жовтня, а другий 4 листопада.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Вибори є шансом для правлячої партії «Право та справедливість» (PiS). Незважаючи на те, що PiS має більшість в загальнонаціональному парламенті і контролює уряд, дана політична сила має відносно слабку позицію на місцях.

Перемога на місцевих виборах дозволить PiS краще підготуватися до загальнонаціональних виборів 2019 року, оскільки значна кількість коштів розподіляється саме на місцевому рівні.

Зі свого боку PiS, незважаючи на консервативну ідеологію, виступає за активне втручання держави в економічній сфері.

Очікується, що «Право і справедливість» зможе отримати більшість в 12 із 16 регіональних парламентів.