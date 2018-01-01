Польські прикордонники затримали п’ятьох українців

Українці не пройшли перевірку правоохоронців

У місті Тарнув (Польща) співробітники прикордонної служби затримали п’ятьох громадян України, які працювали без дозволу на роботу. Про це повідомили у прикордонній службі Польщі, передає видання Polskie Radio. Як повідомляється, громадяни України працювали в одному з місцевих торговельних центрів на встановленні торговельного павільйону. Під



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Straż Graniczna

Українці не пройшли перевірку правоохоронців

У місті Тарнув (Польща) співробітники прикордонної служби затримали п’ятьох громадян України, які працювали без дозволу на роботу. Про це повідомили у прикордонній службі Польщі, передає видання Polskie Radio.

Як повідомляється, громадяни України працювали в одному з місцевих торговельних центрів на встановленні торговельного павільйону. Під час перевірки стало відомо, що у них немає дозволу на роботу.

«Лише за минулий рік ми зафіксували понад 300 схожих випадків», - розповів майор Лукаш Оленич, комендант відділення Прикордонної служби в Тарнуві.

Українців екстрадують з Польщі і заборонять в’їзд на рік. Поляк, який незаконно працевлаштував іноземців, має заплатити штраф до 30 тис. злотих (понад $9 тис.).

Нагадаємо, у січні прикордонна служба Польщі виявила, що одне з агентств тимчасової зайнятості у Любліні нелегально працевлаштувало 63 іноземці, зокрема 62 українці. Усі вони повинні покинути територію Польщі, а проти власника фірми до суду направлена відповідна позовна заява