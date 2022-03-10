Польський Сейм схвалив закон про допомогу українським біженцям

Біженці матимуть право користуватися державними послугами, включаючи польську охорону здоров'я, а також віддавати дітей в польські школи

Польський законодавчий орган схвалив закон про допомогу українським біженцям. Згідно з ним, після підтвердження особи біженці зможуть отримати податковий номер, а їх перебування в Польщі може зайняти 18 місяців із продовженням на аналогічний термін, пише Onet.pl.

Крім того, біженці матимуть право користуватися державними послугами, включаючи польську охорону здоров'я, а також віддавати дітей в польські школи.

Поляки, які приймають сім'ї з України, отримають від місцевої влади підтримку: 40 злотих (280 гривень) на день протягом двох місяців, тобто близько 1200 злотих (8300 гривень) на місяць.

За такий закон проголосувало 439 депутатів, тоді як проти – лише 12. В основному проти голосували представники ультраправої партії «Конфедерація».

Варто зазначити, що законопроект викликав обурення опозиції через включення в нього норми, що жодним чином не стосувалася українських біженців.

Мова йде про норму про звільнення від кримінальної відповідальності державних службовців за рішення, прийняті під час пандемії Covid-19. Зрештою, цю норму вдалося відхилити – за неї віддали голоси 226 депутатів, проти – 229.