Польському роботодавцю, який відмовився викликати «швидку» до українки, висунуто звинувачення

Поліція висунула роботодавцю звинувачення у нелегальному працевлаштуванні

Власникові фірми з міста Сьрода-Великопольська (Польща), в якій працювала громадянка України, що на початку січня мала інсульт, висунуто звинувачення у нелегальному працевлаштуванні іноземців. Після того, як його працівниця стала погано себе почувати, Єнджей Ц. відвіз її на зупинку аби інсценізувати випадкове виявлення хворої. У п’ятницю



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Поліція висунула роботодавцю звинувачення у нелегальному працевлаштуванні

Власникові фірми з міста Сьрода-Великопольська (Польща), в якій працювала громадянка України, що на початку січня мала інсульт, висунуто звинувачення у нелегальному працевлаштуванні іноземців. Після того, як його працівниця стала погано себе почувати, Єнджей Ц. відвіз її на зупинку аби інсценізувати випадкове виявлення хворої.

У п’ятницю працівники поліції допитали чоловіка і висунули йому звинувачення у нелегальному працевлаштуванні жінки та її сестри.

Як повідомив речник великопольської поліції Анджей Боров’як, звинувачення стосується насамперед неповідомлення про цей факт до закладу суспільного страхування. Після допиту чоловіка було відпущено додому. Речник додав, що поліція веде розслідування цієї справи.

В свою чергу Яцек Стшижевський з окружної інспекції праці у Познані повідомив, що у фірмі Єнджея Ц. інспектори праці проводять ретельну перевірку. Її результати мають бути відомі наприкінці березня.

Нагадаємо, Польський роботодавець, який залишив громадянку України «вмирати» на лавці на автобусній зупинці, взяв на себе зобов’язання оплатити лікування і реабілітацію жінки.

Джерело: Польське радіо