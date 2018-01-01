Польський роботодавець оплатить лікування українки, якій напередодні відмовився викликати «швидку»

Працедавець надав письмове зобов'язання оплатити повний курс лікування, а також реабілітацію потерпілої на території Польщі

Польський роботодавець, який залишив громадянку України «вмирати» на лавці на автобусній зупинці, взяв на себе зобов’язання оплатити лікування і реабілітацію жінки. Про це йдеться в повідомленні Департаменту консульської служби МЗС на сторінці у Facebook. Повідомляється, що 14 лютого у посольстві України у Польщі відбулася



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Працедавець надав письмове зобов'язання оплатити повний курс лікування, а також реабілітацію потерпілої на території Польщі

Польський роботодавець, який залишив громадянку України «вмирати» на лавці на автобусній зупинці, взяв на себе зобов’язання оплатити лікування і реабілітацію жінки. Про це йдеться в повідомленні Департаменту консульської служби МЗС на сторінці у Facebook.

Повідомляється, що 14 лютого у посольстві України у Польщі відбулася зустріч керівника консульського відділу посольства Світлани Криси із заступником старости повіту Шрода Вєлькопольська, секретарем повіту і працедавцем громадянки України у зв'язку з інцидентом щодо ненадання їй необхідної медичної допомоги.

Під час зустрічі представники місцевих органів самоврядування заявили про готовність оплатити лікування громадянки України в медичній установі міста Познань.

«Працедавець надав письмове зобов'язання оплатити повний курс лікування, а також реабілітацію потерпілої на території Польщі. Водночас, розмір можливого щомісячного відшкодування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності українки буде визначено в судовому порядку», - йдеться в повідомленні.

У департаменті МЗС зазначили, що ця справа перебуває на контролі керівника консульського відділу посольства України в Польщі та Департаменту консульської служби.

Як повідомлялося, 14 лютого керівник однієї з престижних польських фірм не став викликати працівниці з України швидку допомогу, коли в неї стався інсульт, замість цього чоловік викликав поліцію.