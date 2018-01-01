Полторак і Пашинський здали Крим – екс-міністр оборони

Ігор Тенюх назвав винних у здачі Криму російським військовим без спротиву

Колишній в.о. міністра оборони Ігор Тенюх заявив, що чинний міністр оборони Степан Полторак і нардеп Сергій Пашинський прийняли рішення не чинити опір російським військам, які окупували Крим. Про це він розповів під час допиту у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича, копію допиту виклав на своїй сторінці у соцмережі Facebook



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Степан Полторак

Ігор Тенюх назвав винних у здачі Криму російським військовим без спротиву

Колишній в.о. міністра оборони Ігор Тенюх заявив, що чинний міністр оборони Степан Полторак і нардеп Сергій Пашинський прийняли рішення не чинити опір російським військам, які окупували Крим.

Про це він розповів під час допиту у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича, копію допиту виклав на своїй сторінці у соцмережі Facebook адвокат Януковича Віталій Сердюк.

Згідно з документами, остаточне рішення про виведення українських військ з Криму було прийнято під час засідання РНБО 23 березня 2014 року з ініціативи тодішнього глави Адміністрації президента Сергія Пашинського і колишнього керівника Нацгвардії України, а зараз міністра оборони Степана Полторака.

«Після захоплення штабу ВМС на засіданні РНБО 23.03.2014 я доповів обстановку щодо Криму, про результати розгортання ЗСУ в районі Широкого Лана і жорстко виступив з пропозицією йти на прорив до Криму. У відповідь Сергій Пашинський сказав: «З Міністром все зрозуміло, він хоче війни, заслухаємо інших членів». Відразу ж після мене виступив Степан Полторак, який був командувачем НГУ. Дослівно він сказав: «Я пропоную з гордо піднятими прапорами виводити наші частини з Криму». У відповідь я сказав, що краще застрелитися, і в такому випадку я готовий подати у відставку негайно», - розповів Тенюх слідчим генпрокуратури.

Крім того, за словами екс-міністра оборони, тодішній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк також блокував всі пропозиції військових по обороні півострова.

«Після того, як я озвучив питання про розгортання військ - це викликало велику протидію з боку, перш за все, Юлії Тимошенко, яка виступила із запереченням про те, що я не розумію всієї ситуації, що це спровокує Росію і що потрібно дивитися не тільки на Крим, а й на всю Україну, - згадує Тенюх. - Яценюк підтримував Тимошенко... У своїх запереченнях Яценюк сказав, що це спровокує Росію на повномасштабне вторгнення, а тому він не дасть Міністру оборони розв'язати третю світову війну. Я запитав, чи подивляться хоча б розроблений нами план, на що я нічого не почув у відповідь», - відмітив він.

У свою чергу, Полторак відповів на звинувачення Тенюха у коментарі телеканалу «112.Україна».

За його словами, цього не могло бути, так як він не мав повноважень та впливу на такі рішення.

«Я не знаю, наскільки цей протокол (допиту, - Ред) відповідає дійсності. Якщо він відповідає дійсності і такі свідчення дав пан Тенюх, на мою думку, це свідчить про те, що пан Тенюх був настільки наляканий, що не розумів, де він знаходиться, хто на яких посадах перебуває, не розумів, хто які завдання виконує, тому що коментар взагалі неадекватний», - заявив міністр.