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    «Полуничний» місяць у всій красі. Люди діляться видовищними фото

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    Місяць все ще перебуватиме в одній з найближчих до Землі точок на його орбіті - «Полуничний» місяць у всій красі. Люди діляться видовищними фото
    Місяць все ще перебуватиме в одній з найближчих до Землі точок на його орбіті
    Фото з відкритих джерел

    У соціальних мережах люди рясно діляться світлинами яскравого явища

    У ніч на 25 червня в різних куточках нашої планети люди могли спостерігати за досить рідкісним повним місяцем, який прозвали «полуничним».

    У соціальних мережах люди рясно діляться світлинами яскравого явища.

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    «Полуничний» місяць у всій красі. Люди діляться видовищними фото
    «Полуничний» місяць у всій красі. Люди діляться видовищними фото
    «Полуничний» місяць у всій красі. Люди діляться видовищними фото
    «Полуничний» місяць у всій красі. Люди діляться видовищними фото
    «Полуничний» місяць у всій красі. Люди діляться видовищними фото
    «Полуничний» місяць у всій красі. Люди діляться видовищними фото
    «Полуничний» місяць у всій красі. Люди діляться видовищними фото
    «Полуничний» місяць у всій красі. Люди діляться видовищними фото
    «Полуничний» місяць у всій красі. Люди діляться видовищними фото
    «Полуничний» місяць у всій красі. Люди діляться видовищними фото
    «Полуничний» місяць у всій красі. Люди діляться видовищними фото

    Нагадаємо, що індіанці Північної Америки таким чином називали червневу повню, яка зазвичай випадає на сезон збору полуниці.

    Вчені повідомляють, що це буде третя і остання суперповня 2021 року, бо Місяць все ще перебуватиме в одній з найближчих до Землі точок на його орбіті, хоча й далі від нашої планети, ніж під час останніх двох повних місяців.

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    Теги: фотограф космос літо
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    «Полуничний» місяць у всій красі. Люди діляться видовищними фото