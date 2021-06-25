«Полуничний» місяць у всій красі. Люди діляться видовищними фото

Місяць все ще перебуватиме в одній з найближчих до Землі точок на його орбіті

Місяць все ще перебуватиме в одній з найближчих до Землі точок на його орбіті

У соціальних мережах люди рясно діляться світлинами яскравого явища

У ніч на 25 червня в різних куточках нашої планети люди могли спостерігати за досить рідкісним повним місяцем, який прозвали «полуничним».

У соціальних мережах люди рясно діляться світлинами яскравого явища.

Нагадаємо, що індіанці Північної Америки таким чином називали червневу повню, яка зазвичай випадає на сезон збору полуниці.

Вчені повідомляють, що це буде третя і остання суперповня 2021 року, бо Місяць все ще перебуватиме в одній з найближчих до Землі точок на його орбіті, хоча й далі від нашої планети, ніж під час останніх двох повних місяців.

Читайте також: