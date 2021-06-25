Спека в Києві встановила новий рекорд: перевищено максимум 1885 року

Попередній історичний максимум температури для першого місяця літа тримався з 1885 року

У четвер, 24 червня, в Києві середньодобова температура повітря становила +28,1°С, що на 1,6°С вище рекордного значення температури для цього дня 1924 року. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії, максимальна температура повітря після полудня у столиці піднялась до +35,5°С, перевищивши попередній рекорд для цього дня у 1924 році на 2,3°С, а для червня в цілому на 0,5°С. Попередній історичний максимум для першого місяця літа тримався з 1885 року.

Мінімальна температура повітря 24 червня не опустилась нижче +22,2°С, що на 1,5°С тепліше, ніж це було у 1964 році.

Як повідомлялося, 23 червня максимальна температура повітря після полудня у столиці піднялась до +33,7°С, перевищивши попередній рекорд для цього дня у 1946 році на 0,6°С. 24 червня вдень у Києві прогнозувалося до +35°C.

Медики попереджають про ризик сонячних і теплових ударів, а також можливе погіршення стану здоров’я людей, які страждають від хронічних захворювань, особливо серцево-судинної системи.

У Києві комунальні служби влаштовують холодний душ для доріг, оскільки температура асфальту сягає +50°С і вище. Щоденно близько 70 одиниць спеціалізованої техніка комунальної корпорації «Київавтодор» проводять миття магістральних вулиць у проміжку з 23:00 до 6:00 години ранку, коли на них трафік найменший. Інші вулиці поливаються упродовж доби.

Кияни можуть охолодитися в парках і скверах міста. Співробітники районних управлінь по утриманню зелених насаджень монтують спеціальні охолоджувальні рамки з розпилювачами води.

А новий кліматичний звіт Всесвітньої метеорологічної організації стверджує, що рекордна спека лише починається і до 2025 року глобальна температура помітно зростатиме.

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