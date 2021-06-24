У кабіні +47 градусів. У Києві водій трамвая знепритомнів під час руху

Більшість одиниць столичного наземного транспорту не має кондиціонерів

У Києві кілька днів тримається спека. Температура повітря перевищує 33 градуси.

У столичному громадському транспорті, де немає кондиціонерів, спека сягає ще вищих показників.

Водії та пасажири не витримують такої високої температури. Так, 23 червня водій трамвая втратив свідомість під час руху. Про це повідомляє у Facebook Київська транспортна спільнота «КТС».

На допомогу водію прийшла кермувальниця зустрічного трамвая, вона принесла ліки та воду.

Повідомляється, що в кабіні водія трамвая +47 градусів.

За інформацією очевидців, інцидент трапився у трамваї маршруту №3.

Як повідомлялося, 23 червня максимальна температура повітря після полудня у столиці піднялась до +33,7°С, перевищивши попередній рекорд для цього дня у 1946 році на 0,6°С. Сьогодні вдень у Києві прогнозують до +35°C.

Медики попереджають про ризик сонячних і теплових ударів, а також можливе погіршення стану здоров’я людей, які страждають від хронічних захворювань, особливо серцево-судинної системи.

У Києві комунальні служби влаштовують холодний душ для доріг, оскільки температура асфальту сягає +50°С і вище. Щоденно близько 70 одиниць спеціалізованої техніка комунальної корпорації «Київавтодор» проводять миття магістральних вулиць у проміжку з 23:00 до 6:00 години ранку, коли на них трафік найменший. Інші вулиці поливаються упродовж доби.

А новий кліматичний звіт Всесвітньої метеорологічної організації стверджує, що рекордна спека лише починається і до 2025 року глобальна температура помітно зростатиме.

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