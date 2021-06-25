Козяча ферма, ковалі й дитячий табір без гаджетів. Названо кращі екосадиби Полтавщини

Під час пандемії COVID-19 місцевий туристичний бізнес постраждав, як ніколи, тож без державної підтримки не обійтись

24 червня у Департаменті культури і туризму Полтавської ОДА відбулося підписання договору з переможцями конкурсу підтримки садиб сільського зеленого туризму на Полтавщині. Це перший проєкт Департаменту для цієї галузі, повідомляє пресслужба обласної влади.

«Після пандемії бізнес, зокрема й туристичний, постраждав як ніколи. Розуміємо, що проєкти, курси підвищення кваліфікації – це добре, адже комунікація завжди створює новий туристичний продукт, але якщо говорити про розвиток сільського зеленого туризму, то це інвестиції. Тому в березні цього року розпорядженням голови облдержадміністрації були затверджені умови конкурсу, експертна комісія, до складу якої увійшли учасники координаційної ради з питань туризму», – розповіла начальниця відділу туризму і розвитку музейної справи Департаменту культури і туризму облдержадміністрації Лілія Федорченко.

У конкурсі взяли участь 7 представників сільського зеленого туризму на Полтавщині. Конкурсна комісія шляхом голосування обрала трьох переможців. Ними стали Марина Блонська, Марина Мостова та Микола Свистун.

Всі проєкти різні. Це й ковальська справа, і екотабір для дітей. Особливість останнього – не залучати протягом відпочинку на території табору будь-які гаджети, щоб діти насолодилися природою.

Одна з переможниць Марина Блонська разом із чоловіком створили козячу ферму, займаються сироварінням, включені до каталогу крафтових виробників області. Нині приймають туристів, але планують розвивати свій бізнес, зокрема й створювати нові робочі місця.

«Хочемо покращити умови перебування гостей, щоб було комфортно і зручно. Є цікава ідея, але не дуже все облаштовано, наприклад, плануємо встановити альтанки. Ми виробляємо сири. Хочемо удосконалити сирний льох. Зараз приймаємо сім’ї, але хотілося б запрошувати великі компанії, групи. Тому треба облаштувати дегустаційну залу, а також пропонувати туристам долучитися до процесу виробництва сиру», – сказала одна з переможниць конкурсу Марина Блонська.

Директорка Департаменту культури і туризму ОДА Ірина Удовиченко зауважила, що ініціативу щодо проведення конкурсу підтримали депутати обласної ради.

Кошти передбачено Програмою розвитку туризму і курортів на 2021-2025 роки 5 років.

«Переможці мають реалізувати свої проєкти до кінця року та створити продукт, привабливий для туриста», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, майстриня з Кременчука стала рекордсменкою України з вишивання картин.

Йдеться про майже 6 мільйонів вишитих нею хрестиків.

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