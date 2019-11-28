Помагав окупантам, а потім прилаштувався в «бандерівській» Україні. Eксголову Апеляційного суду Криму судитимуть за держзраду



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Колишній голова Апеляційного суду Автономної Республіки Крим Валерій Чорнобук

Стала відома дата судового засідання у резонансній справі

Печерський районний суд Києва призначив підготовче судове засідання за обвинуваченням колишнього голови Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 12 листопада.

Засідання буде відкритим і відбудеться 24 січня 2020 року.

Санкція статті, за якою обвинувачується екссуддя, передбачає позбавлення волі від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, що у липні 2018 року співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою АР Крим викрили на сприянні окупантам колишнього Голову Апеляційного суду тимчасово анексованого Криму Валерія Чорнобука.

Правоохоронці з’ясували, що з 2014 року український суддя сприяв країні-агресору в забезпеченні функціонування судових органів на тимчасово окупованій території півострова Крим. Надалі служитель Феміди через особисті причини залишив півострів та працевлаштувався у Дніпрі – на підставі указу президента України від 19 липня 2014 року Чорнобука перевели на посаду судді апеляційного суду Дніпропетровської області.

У серпні 2016 року Вища рада юстиції за результатами таємного голосування внесла подання до Верховної Ради України про звільнення Валерія Чорнобука з посади судді апеляційного суду Дніпропетровської області у зв’язку з порушенням присяги. Зокрема, ВРЮ констатувала, що «своїми діями суддя Чорнобук, перш за все як носій судової влади України в Автономній Республіці Крим і тим більше як голова апеляційного суду Автономної Республіки Крим, у досить скрутний і складний час для держави Україна, а саме під час початку окупації півострова Крим, грубо порушив принципи професійної та етичної поведінки судді, що призвело до зневіри в першу чергу судового корпусу Автономної Республіки Крим, а також мешканців півострова до судової влади України».

29 вересня 2016 року парламент звільнив Валерія Чорнобука з посади судді.

Однак Верховний суд 28 листопада 2018 року визнав протиправною та скасував постанову Верховної Ради від 29 вересня2016 року про звільнення судді.

19 вересня 2019 року Вища рада правосуддя знову звільнила Валерія Чорнобука з посади судді апеляційного суду Дніпропетровської області на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України. На цьому засіданні не був присутній сам Чорнобук. Його адвокат Костянтин Чох клопотав про відкладення засідання, оскільки, за його словами, Чорнобук не отримував повідомлення про захід і перебуває на лікарняному.

Як повідомляв «Главком», 11 липня Святошинський районний суд Києва заочно визнав винною суддю так званого Верховного суду республіки Крим Ірину Рижову у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) і призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 12 років з конфіскацією всього майна.

На початку весни 2014 року Рижова працювала суддею Апеляційного суду Автономної республіки Крим. Після окупації Криму Росією вона продовжила здійснювати правосуддя як «суддя Апеляційного суду Республіки Крим» за законодавством РФ. Це був незаконно створений «судовий орган Росії» на тимчасово окупованій території України.