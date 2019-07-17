Судді «Верховного суду Криму» дали 12 років тюрми за держзраду



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Колишня суддя Апеляційного суду Криму Ірина Рижова не скористалася можливістю працювати на материковій Україні після анексії півострову Росією

Святошинський районний суд Києва заочно визнав винною суддю так званого Верховного суду республіки Крим Ірину Рижову у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) і призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 12 років з конфіскацією всього майна.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 11 липня.

На початку весни 2014 року Рижова працювала суддею Апеляційного суду Автономної республіки Крим. Після окупації Криму Росією вона продовжила здійснювати правосуддя як «суддя Апеляційного суду Республіки Крим» за законодавством РФ. Це був незаконно створений «судовий орган Росії» на тимчасово окупованій території України.

Крім цього, протягом березня-листопада 2014 року Рижова підготувала та подала до Вищої кваліфікаційної колегії суддів РФ особисту заяву про рекомендацію на вакантну посаду «судді» незаконно створеного на території АР Крим «Верховного Суду Республіки Крим».

За результатами проведеного державними органами Росії конкурсу 19 грудня 2014 року президент Володимир Путін призначив Ірину Рижову на посаду «судді Верховного Суду Республіки Крим».

Суд з’ясував, що обвинувачена не зверталася до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України чи Вищої ради юстиції із заявами про переведення до іншого суду на території України чи про звільнення з посади за загальними обставинами. При цьому у неї була така можливість, оскільки 53 судді з Криму звернулися до Вищої кваліфкомісії, а 33 судді – до Вищої ради юстиції.

«Суддя Апеляційного суду АР Крим Ірина Рижова, умисно, починаючи з березня 2014 року, забезпечила становлення та зміцнення окупаційної влади Росії шляхом безпосередньої участі в утворенні та функціонуванні незаконно створених окупаційних органів судової влади на окупованій території України; надала допомогу Росії в проведенні підривної діяльності проти України на шкоду суверенітетові та територіальній цілісності України. Колегія суддів кваліфікує дії обвинуваченої за ч. 1 ст. 111 КК України як державну зраду», - сказано у вироку суду.

Початок терміну відбування покарання для Ірини Рожової рахувати з дня її затримання.