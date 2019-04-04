Помер класик радянського кіно Георгій Данелія



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Георгій Данелія помер у віці 88 років

Славу режисерові принесли такі фільми як «Я крокую по Москві», «Осінній марафон», «Афоня», «Кін-дза-дза!» і «Міміно»

Радянський і російський кінорежисер Георгій Данелія помер на 89 році життя. Про це повідомляє «Новая газета» з посиланням на його сім'ю.

У лютому він був госпіталізований у важкому стані із запаленням легенів. 24 лютого лікарі ввели його в штучну кому.

Режисер і сценарист народився в Тифлісі. Він закінчив Московський архітектурний інститут і Вищі режисерські курси. Славу йому принесли такі фільми як «Я крокую по Москві», «Осінній марафон», «Афоня», «Кін-дза-дза!» і «Міміно».

За фільм «Я крокую по Москві» він був удостоєний спеціальної згадки журі Каннського кінофестивалю, а за фільм «Осінній марафон» - призу міжнародної асоціації кінокритиків на фестивалі у Венеції і головного призу фестивалю в Сан-Себастьяні.

27 березня повідомлялося, що грузинський актор Нодар Мгалоблішвілі, який прославився роллю графа Каліостро в стрічці Марка Захарова «Формула любові», пішов з життя у віці 87 років.

Як повідомлялося, 27 березня пішла з життя актриса Театру Франка Зінаїда Цесаренко. Останній вихід актриси на сцену відбувся 12 березня цього року у прем’єрній виставі «Сторонні серед нас».

Також нагадаємо, 20 березня помер актор відомого у радянські часи фільму «Дівчата». У столиці РФ Москві на 92 році життя помер актор Анатолій Адоскін.

До слова, 8 лютого помер у Москві актор Сергій Юрський, відомий за роллю Остапа Бендера.