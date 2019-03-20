Помер актор відомого у радянські часи фільму «Дівчата»



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Анатолій Адоскін зіграв понад 60 ролей у кіно

Дата прощання і похорону поки не розголошується, як і причина смерті актора

У столиці РФ Москві на 92 році життя помер актор Анатолій Адоскін, якого знають за роль у відомому у радянські часи фільмі «Дівчата». Адоскін у стрічці зіграв інженера Вадима Дементьєва. Про це пише ТАСС з посиланням на прес-службу Театру імені Моссовета.

Дата прощання і похорону поки не розголошується, як і причина смерті актора.

За свою тривалу кар'єру Анатолій Адоскін зіграв понад 60 ролей в кіно. Найбільш відомими його роботами, крім фільму «Дівчата», є стрічки «Брати Карамазови», «Два Капітани», «Далі – тиша», «Людина нізвідки» та інші.

Він також був актором театру імені Моссовета, де пропрацював до кінця свого життя.

Раніше повідомлялося, що помер актор Люк Перрі, відомий за серіалом Беверлі Гіллз. В телевізійному шоу він зіграв Ділана Маккея.

Нагадаємо, 18 березня помер автор музики до фільму «Кримінальне чтиво». Американський гітарист Дік Дейл, якого вважають родоначальником популярного в 60-х стилю серф-рок, помер у віці 81 рік.

Також повідомлялося, що 19 березня помер режисер фільму «Весна на Зарічній вулиці». У віці 93 років у Москві помер режисер Марлен Хуцієв, найбільш відомий за фільмами «Весна на Зарічній вулиці», «Застава Ілліча» та «Липневий дощ».