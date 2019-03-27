Помер грузинський актор, який зіграв незабутнього графа Каліостро
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Нодар Мгалоблішвілі мав звання заслуженого та народного артиста Грузії
Грузинський актор Нодар Мгалоблішвілі, який прославився роллю графа Каліостро в стрічці Марка Захарова «Формула любові», пішов з життя у віці 87 років. Про це повідомляє НВ з посиланням на грузинський Перший канал.
Як зазначається, помер актор у Тбілісі.
«Нодар Мгалоблішвілі мав звання заслуженого та народного артиста Грузії», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Нодар Мгалоблішвілі після закінчення інституту в 1954 році почав працювати в драматичному театрі імені Кота Марджанішвілі.
Він брав участь в постановках «Отелло» за Вільямм Шекспіром, «На дні» за Максимом Горьким тощо.
У кіно актор дебютував в 1958 році. Найяскравішою його роллю став граф Каліостро у фільмі «Формула любові», щоправда озвучив його Армен Джигарханян.
Як повідомлялося, 27 березня пішла з життя актриса Театру Франка Зінаїда Цесаренко. Останній вихід актриси на сцену відбувся 12 березня цього року у прем’єрній виставі «Сторонні серед нас».
Також нагадаємо, 20 березня помер актор відомого у радянські часи фільму «Дівчата». У столиці РФ Москві на 92 році життя помер актор Анатолій Адоскін.
До слова, 8 лютого помер у Москві актор Сергій Юрський, відомий за роллю Остапа Бендера.