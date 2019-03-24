  1. Головна
  2. Країна
  3. Культура

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Культура

    Українці перестали сприймати російське кіно як ментально близьке – Іллєнко

    • Розсилка
    <p>Іллєнко із жалем відзначив, що до 2014 року Україна існувала як сервісна індустрія для російського кіно</p> - Українці перестали сприймати російське кіно як ментально близьке – Іллєнко

    Іллєнко із жалем відзначив, що до 2014 року Україна існувала як сервісна індустрія для російського кіно

    Фото: Станіслав Груздєв

    Голова Держкіно розповів про зміни в сприйнятті українського глядача

    Голова Держкіно Пилип Іллєнко заявив, що український глядач перестав сприймати російське кіно як ментально близьке. Відповідну заяву він розбив в ході інтерв’ю для УП.Життя.

    «За ці 4 роки ми заборонили майже 800 фільмів та серіалів. Пік цих заборон припав на 2014-2015 роки, зараз в цьому все менше потреби. Є просте правило, що глядач дивиться не тільки американське кіно, він потребує ментально близький контент, який стосується його культурного контексту», - вважає він.

    «До 2014 року російське кіно займало цю нішу на українському ринку. Сьогодні український глядач перестав сприймати російське кіно як ментально близьке», - резюмував посадовець.

    Іллєнко із жалем відзначив, що до 2014 року Україна існувала як сервісна індустрія для російського кіно.

    «Не тільки актори приймали участь у російському кіно, а й гримери, костюмери, продюсери – 90% діючих кінематографістів працювали на російських проектах», - поскаржився він, зазначаючи водночас, що заборона працювати таким людям в українському кінобізнесі радше призведе до негативних наслідків.

    Читайте також: Голова Держкіно Пилип Іллєнко: Глядач не готовий споживати таку кількість українських фільмів
    Читайте також
    Росія кіно українці Україна Пилип Іллєнко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ