Українці перестали сприймати російське кіно як ментально близьке – Іллєнко



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Іллєнко із жалем відзначив, що до 2014 року Україна існувала як сервісна індустрія для російського кіно Фото: Станіслав Груздєв

Голова Держкіно розповів про зміни в сприйнятті українського глядача

Голова Держкіно Пилип Іллєнко заявив, що український глядач перестав сприймати російське кіно як ментально близьке. Відповідну заяву він розбив в ході інтерв’ю для УП.Життя.

«За ці 4 роки ми заборонили майже 800 фільмів та серіалів. Пік цих заборон припав на 2014-2015 роки, зараз в цьому все менше потреби. Є просте правило, що глядач дивиться не тільки американське кіно, він потребує ментально близький контент, який стосується його культурного контексту», - вважає він.

«До 2014 року російське кіно займало цю нішу на українському ринку. Сьогодні український глядач перестав сприймати російське кіно як ментально близьке», - резюмував посадовець.

Іллєнко із жалем відзначив, що до 2014 року Україна існувала як сервісна індустрія для російського кіно.

«Не тільки актори приймали участь у російському кіно, а й гримери, костюмери, продюсери – 90% діючих кінематографістів працювали на російських проектах», - поскаржився він, зазначаючи водночас, що заборона працювати таким людям в українському кінобізнесі радше призведе до негативних наслідків.