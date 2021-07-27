Помер ще один українець, який постраждав в ДТП у Польщі

Троє інших потерпілих перебувають у лікарні

У Польщі збільшилася кількість загиблих у результаті ДТП, в яку потрапив автобус з українцями. У лікарні помер ще один українець, який став другою жертвою аварії. Про це повідомила пресслужба посольства України в Польщі.

«На жаль, двоє громадян України загинули внаслідок ДТП. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Бажаємо швидкого одужання постраждалим», – сказано в повідомленні.

У посольстві додали, що у медичних закладах перебувають ще троє громадян України. Як розповів радник-посланник посольства України в Польщі Олег Куць в коментарі «Укрінформу», постраждалі українці мають медичну страховку, необхідну для тривалого лікування.

Справа ДТП українського мікроавтобуса перебуває на контролі посольства України у Варшаві, ГКУ у Кракові, Департаменту консульської служби МЗС України.

Нагадаємо, що 24 липня мікроавтобус Volkswagen Transporter, в якому українці їхали на заробітки, зіштовхнувся з автомобілем Nissan Qashqay. В результаті ДТП постраждали сім громадян України, згодом стало відомо, що один загинув. За даними поліції, 36-річна жінка керувала автомобілем Nissan в нетверезому стані і несподівано з'їхала на зустрічну смугу.