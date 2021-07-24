Громадянин України загинув у автомобільній аварії в Польщі

Четверо учасників ДТП перебувають у лікарнях

Один з пасажирів, що постраждали сьогодні у результаті автомобільної аварії у Польщі, помер. Ще четверо шпиталізовані до лікарень, – повідомив в інтервʼю «Україна 24» радник-посланець українського посольства в Польщі Олег Куць.

«У медичних закладах перебувають четверо громадян України. Двох з виписали з лікарні. На жаль, є сумна новина про те, що один громадянин України в результаті ДТП загинув», – зазначив Куць.

За його словами, консули посольства України в Польщі виїхали до лікарень, де знаходяться українці, і знаходяться в постійному контакті з польськими правоохоронними органами.

Раніше повідомлялося, що вранці на трасі поблизу міста Радомско зіткнулися легковий автомобіль Nissan Quashquai і мікроавтобус Volkswagen, в результаті постраждало десять чоловік, у тому числі семеро громадян України. Попередньо провину за аварію покладають на водіїв Nissan. 36-річна жінка керувала автомобілем в нетверезому стані і несподівано з'їхала на зустрічну смугу. Тест на алкоголь показав чотири проміле.

Нагадаємо, що 6 березня о 00:50 за київським часом поблизу міста Радимно Підкарпатського воєводства, за 30 км від кордону з Україною, потрапив в аварію автобус з українцями. Автобус сполученням Познань-Херсон, в якому перебували 57 осіб, перекинувся, з’їжджаючи з автомагістралі A4 до пункту обслуговування пасажирів Кашице. За попередньою версією, озвученою Міністерством закордонних справ України, водій машини не впорався з керуванням. Внаслідок аварії ушкодження отримали четверо чоловік, в тому числі неповнолітній.