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    Громадянин України загинув у автомобільній аварії в Польщі

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    Ймовірна винуватиця пригоди перебувала за кермом нетверезою - Громадянин України загинув у автомобільній аварії в Польщі
    Ймовірна винуватиця пригоди перебувала за кермом нетверезою
    Фото: РАР

    Четверо учасників ДТП перебувають у лікарнях

    Один з пасажирів, що постраждали сьогодні у результаті автомобільної аварії у Польщі, помер. Ще четверо шпиталізовані до лікарень, – повідомив в інтервʼю «Україна 24» радник-посланець українського посольства в Польщі Олег Куць.

    «У медичних закладах перебувають четверо громадян України. Двох з виписали з лікарні. На жаль, є сумна новина про те, що один громадянин України в результаті ДТП загинув», – зазначив Куць.

    За його словами, консули посольства України в Польщі виїхали до лікарень, де знаходяться українці, і знаходяться в постійному контакті з польськими правоохоронними органами.

    Раніше повідомлялося, що вранці на трасі поблизу міста Радомско зіткнулися легковий автомобіль Nissan Quashquai і мікроавтобус Volkswagen, в результаті постраждало десять чоловік, у тому числі семеро громадян України. Попередньо провину за аварію покладають на водіїв Nissan. 36-річна жінка керувала автомобілем в нетверезому стані і несподівано з'їхала на зустрічну смугу. Тест на алкоголь показав чотири проміле.

    Нагадаємо, що 6 березня о 00:50 за київським часом поблизу міста Радимно Підкарпатського воєводства, за 30 км від кордону з Україною, потрапив в аварію автобус з українцями. Автобус сполученням Познань-Херсон, в якому перебували 57 осіб, перекинувся, з’їжджаючи з автомагістралі A4 до пункту обслуговування пасажирів Кашице. За попередньою версією, озвученою Міністерством закордонних справ України, водій машини не впорався з керуванням. Внаслідок аварії ушкодження отримали четверо чоловік, в тому числі неповнолітній.

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    Теги: ДТП Польща алкоголь машини водій українці автомобіль Україна жінка чоловік Volkswagen Nissan
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    Громадянин України загинув у автомобільній аварії в Польщі