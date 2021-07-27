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    На трасі Київ-Одеса зіткнулися пасажирський автобус та зерновоз, є жертви

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    Зіткнення відбулося близько 4 ранку - На трасі Київ-Одеса зіткнулися пасажирський автобус та зерновоз, є жертви
    Зіткнення відбулося близько 4 ранку
    Фото: Нацполіція

    Автобус, який їхав з Молдови, врізався у зерновоз

    В Одеській області біля села Знам’янка сталася аварія за участі рейсового автобусу, який їхав з Молдови, та зерновоза Man. Один пасажир автобусу загинув. Про це повідомляє ДСНС.

    «27 липня о 3 год. 45 хв поблизу села Знам’янка Подільського району на автодорозі М 05 «Київ-Одеса» внаслідок зіткнення рейсового автобуса сполученням «Київ-Кишинів» (перебувало 20 пасажирів) та вантажного автомобіля загинула одна особа та постраждало 6 осіб (з них одна дитина 2008 р.н.), яких з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовано до лікарні», – зазначається у повідомленні.

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    На трасі Київ-Одеса зіткнулися пасажирський автобус та зерновоз, є жертви
    На трасі Київ-Одеса зіткнулися пасажирський автобус та зерновоз, є жертви

    У поліції кажуть, що ймовірно водій автобусу не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажним автомобілем, який стояв на узбіччі.

    Зараз на місці ДТП працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, медики надають допомогу пасажирам. Рух транспортних засобів на 309 километрі автодороги ускладнено.

    Теги: ДТП Одещина водій аварія транспорт MAN
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    На трасі Київ-Одеса зіткнулися пасажирський автобус та зерновоз, є жертви