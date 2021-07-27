На трасі Київ-Одеса зіткнулися пасажирський автобус та зерновоз, є жертви

Автобус, який їхав з Молдови, врізався у зерновоз

В Одеській області біля села Знам’янка сталася аварія за участі рейсового автобусу, який їхав з Молдови, та зерновоза Man. Один пасажир автобусу загинув. Про це повідомляє ДСНС.

«27 липня о 3 год. 45 хв поблизу села Знам’янка Подільського району на автодорозі М 05 «Київ-Одеса» внаслідок зіткнення рейсового автобуса сполученням «Київ-Кишинів» (перебувало 20 пасажирів) та вантажного автомобіля загинула одна особа та постраждало 6 осіб (з них одна дитина 2008 р.н.), яких з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовано до лікарні», – зазначається у повідомленні.

У поліції кажуть, що ймовірно водій автобусу не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажним автомобілем, який стояв на узбіччі.

Зараз на місці ДТП працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, медики надають допомогу пасажирам. Рух транспортних засобів на 309 километрі автодороги ускладнено.