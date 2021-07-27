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    На Харківському шосе сталась потрійна ДТП із постраждалими (фото)

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    В аварію потрапили три автомобілі - На Харківському шосе сталась потрійна ДТП із постраждалими (фото)
    В аварію потрапили три автомобілі
    Фото: dtp.kiev.ua

    Через ДТП на Харківському шосе утворився затор

    У вівторок, 27 липня, на Харківському шосе в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Аварія трапилася поблизу Інституту хімії. Там зіткнулися три автомобілі, один із яких отримав серйозні пошкодження.

    У результаті ДТП є постраждалі, проте важко травмованих нема

    Через автопригоду рух транспорту ускладнено в обидва напрямки.

    На місці працює поліція.

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    На Харківському шосе сталась потрійна ДТП із постраждалими (фото)
    На Харківському шосе сталась потрійна ДТП із постраждалими (фото)
    На Харківському шосе сталась потрійна ДТП із постраждалими (фото)
    На Харківському шосе сталась потрійна ДТП із постраждалими (фото)
    На Харківському шосе сталась потрійна ДТП із постраждалими (фото)
    На Харківському шосе сталась потрійна ДТП із постраждалими (фото)

    Як повідомлялося, 26 липня ввечері на Набережному шосе в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода: поблизу мосту Метро перекинувся легковий автомобіль.

    Теги: ДТП Київ водій автомобіль
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    На Харківському шосе сталась потрійна ДТП із постраждалими (фото)