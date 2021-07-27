На Харківському шосе сталась потрійна ДТП із постраждалими (фото)
Через ДТП на Харківському шосе утворився затор
У вівторок, 27 липня, на Харківському шосе в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Аварія трапилася поблизу Інституту хімії. Там зіткнулися три автомобілі, один із яких отримав серйозні пошкодження.
У результаті ДТП є постраждалі, проте важко травмованих нема
Через автопригоду рух транспорту ускладнено в обидва напрямки.
На місці працює поліція.
Як повідомлялося, 26 липня ввечері на Набережному шосе в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода: поблизу мосту Метро перекинувся легковий автомобіль.