На Харківському шосе сталась потрійна ДТП із постраждалими (фото)

В аварію потрапили три автомобілі

Через ДТП на Харківському шосе утворився затор

У вівторок, 27 липня, на Харківському шосе в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Аварія трапилася поблизу Інституту хімії. Там зіткнулися три автомобілі, один із яких отримав серйозні пошкодження.

У результаті ДТП є постраждалі, проте важко травмованих нема

Через автопригоду рух транспорту ускладнено в обидва напрямки.

На місці працює поліція.

Як повідомлялося, 26 липня ввечері на Набережному шосе в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода: поблизу мосту Метро перекинувся легковий автомобіль.