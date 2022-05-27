Помер відомий український поет-пісняр
Чоловік давно хворів на серце
Вчора, 26 травня, на 66-му році життя помер відомий український співак і композитор, уродженець Львівщини Теодор Кукуруза. Про це повідомила пресслужба Львівської обласної ради.
«На 66-му році життя помер поет-пісняр, депутат Львівської обласної ради VI демократичного скликання – Теодор Кукуруза», – йдеться у повідомленні.
Що стало причиною смерті Теодора Кукурузи облрада не повідомляє.
Проте видання Lviv Media зазначає, що пісняр помер у львівській лікарні. Чоловік давно хворів на серце. Переніс дві важкі операції. На жаль, медикам не вдалось врятувати його цього разу.
У відомого пісняра та поета залишилась дружина та двоє дорослих синів. Є онучка. Старший син Теодора Кукурудзи пішов добровольцем захищати Україну.
У творчому доробку поета, композитора та виконавця Теодора Кукурузи – 380 пісень і видано п’ять пісенних збірок: «Повертайтесь до рідних осель, українці!», «Любов від Бога нам дана!», «Сповідь», «Бог!, Україна! Любов!», «Для чого ми?». Видано 22 компакт-диски. Авторська програма «Бог!, Україна! Любов!» пройшла випробування в різних містах України та на Майдані Незалежності у Києві. Одним із найвідоміших творів Теодора Кукурузи є пісня «День народження у тебе», яку знають та співають не лише в Україні.
Додамо, що серед виконавців творів Кукурузи народні артисти України Надія Шестак, Іван Попович, дквартет «Явір», ансамблі Міністерства оборони та МВС.