Помер відомий український поет-пісняр

У львівській лікарні на 66-ому році життя помер Теодор Кукуруза

Чоловік давно хворів на серце

Вчора, 26 травня, на 66-му році життя помер відомий український співак і композитор, уродженець Львівщини Теодор Кукуруза. Про це повідомила пресслужба Львівської обласної ради.

«На 66-му році життя помер поет-пісняр, депутат Львівської обласної ради VI демократичного скликання – Теодор Кукуруза», – йдеться у повідомленні.

Що стало причиною смерті Теодора Кукурузи облрада не повідомляє.

Проте видання Lviv Media зазначає, що пісняр помер у львівській лікарні. Чоловік давно хворів на серце. Переніс дві важкі операції. На жаль, медикам не вдалось врятувати його цього разу.

У відомого пісняра та поета залишилась дружина та двоє дорослих синів. Є онучка. Старший син Теодора Кукурудзи пішов добровольцем захищати Україну.