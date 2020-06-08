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    Померла журналістка «Радіо Свобода» Богдана Костюк

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    Богдана Костюк&nbsp;померла на 56-му році життя - Померла журналістка «Радіо Свобода» Богдана Костюк
    Богдана Костюк померла на 56-му році життя

    Смерть настала в лікарні у Києві після тривалої важкої хвороби

    Відома українська журналістка Богдана Костюк померла на 56-му році життя. Про її смерть увечері в неділю, 7 червня, повідомили колеги з «Радіо Свобода» – редакції, якій жінка віддала майже 25 років життя.

    Смерть настала в лікарні у Києві після тривалої важкої хвороби.

    Напередодні для хворої шукали донорів крові.

    Напередодні Богдана Костюк публікувала у соцмережі фото з вікна лікарні, вітала із Зеленими святами та писала, що їй стало краще.

    Богдана Костюк працювала в українській редакції «Радіо Свобода» з 1995 року.

    В останні роки багато займалася волонтерською діяльністю, підтримувала українську армію.

    У стрічці на Facebook Богдани Костюк – багато прощальних дописів.

    «З нами більше немає Богдани Костюк. У це не можна повірити, – написала директор української служби «Радіо Свобода» Мар’яна Драч. – З «Радіо Свобода» Богдана майже 25 років: перший координатор Київського бюро після офіційної реєстрації, автор репортажів з Верховної Ради, міжнародних самітів, усіх Майданів, останні роки докладно писала про волонтерів і війну. Людяність, добре серце, любов до України – це головні риси Богдани. Світла пам’ять».

    «Богдана була і лишиться в моїй пам’яті світлою і чуйною людиною, готовою завжди прийти на допомогу», – згадує журналіст Сергій Руденко, колега покійної по «Свободі» 90-х років.

    «Богдана була глибоко патріотичною та професійною людиною», – пише волонтер Мирослав Гай.

    Нагадаємо, 1 червня на 82-му році життя помер Мирослав Михайлович Скорик. Зазначимо, що 13 липня Мирославу Михайловичу мало б виповнитися 82 роки.

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