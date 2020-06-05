Помісна церква закликала вірян не використовувати пластикові квіти у поминальні дні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українців закликають нести на кладовища лише живі квіти

Пластикове сміття дуже шкідливе для навколишнього природного середовища

Українська православна церква звернулась до вірян у Поминальні дні не приносити на могили рідних штучні квіти. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Помісної церкви у Facebook.

Українські священики нагадують, що пластикове сміття дуже шкідливе для навколишнього природного середовища.

«Закликаємо покладати живі квіти або саджанці, не використовувати пластикові вінки та інші вироби, щоб оберігати нашу планету від забруднення заради майбутніх поколінь», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що торік Українська православна церква вже робила таке зостереження. Священники заявили, що у поминальні дні українці вшановують пам’ять своїх рідних та несуть на їхні могили штучні квіти, не задумуючись над тим, яку небезпеку вони собою уособлюють. Після спалювання пластикових квітів та вінків виділяється велика кількість токсичних речовин, розкладання яких у ґрунті триває упродовж сотень років.

Слід зазначити, що у вихідні, 6, 7, 8 червня, у Києві відбудуться поминальні дні. Міська влада традиційно організує перевезення пасажирів до міських кладовищ під час поминальної суботи.