Помісна церква закликає не використовувати у поминальні дні пластикові квіти (інфографіка)



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Фото: inlviv.in.ua

В Українській православній церкві зазначають, що після спалювання пластикових квітів та вінків виділяється велика кількість токсичних речовин, розкладання яких у ґрунті триває упродовж сотень років

У поминальні дні українці вшановують пам’ять своїх рідних та несуть на їхні могили штучні квіти, не задумуючись над тим, яку небезпеку вони собою уособлюють. Після спалювання пластикових квітів та вінків виділяється велика кількість токсичних речовин, розкладання яких у ґрунті триває упродовж сотень років. Про це повідомляє Православна церква України у Facebook.

«Варто пам'ятати, що пластикове сміття – це, перш за все, шкода для природного довкілля, створеного Богом, та велика небезпека для здоров’я і життя людей», - йдеться у повідомленні.

Інфографіка: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine

Церква закликає відмовитися від екологічно шкідливих пластикових квітів на кладовищах, оскільки вони не мають нічого спільного з християнською вірою і не допоможуть спочилому в осягненні Царства Небесного.

«Душі наших померлих близьких не потребують матеріальних нагород. Найкращим виявом пам’яті та любові до рідних будуть ваші відкриті серця та щира молитва за упокій душі», - йдеться у повідомленні Помісної церкви.