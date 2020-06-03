«Кордони міняються». Московська церква в Україні пояснила, чому їй не важлива держава



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Митрополит УПЦ МП Антоній заявив, що «церква не повинна, та й не може повністю залежати від держави»

«Церкву не можна обмежити рамками, зробити зручною», – митрополит

Митрополит московської церкви Антоній заявив, що церква не може залежати від держави, оскільки знаходиться поза системою і поза політикою, тому краще не доводити ситуацію до внесення радикальних коректив, а пам'ятати про призначення церкви і її ролі.

Про це керуючий справами УПЦ МП митрополит Антоній сказав у відеоблозі «Прості істини» на каналі «Вітражі», повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви у Фейсбуці.

«Кордони держав, та й самі держави, змінювалися до невпізнання, від деяких з них залишалися тільки назви на сторінках підручників. Політичні та економічні системи змінювали одна одну. Але будівля церкви стояла, хоча і язики полум'я торкалися її посіченого, з відбитими кутами, фасадів», - сказав митрополит.

Митрополит Антоній зазначив, що «церква не повинна, та й не може повністю залежати від держави, бути« шестерінкою» державної машини».

Владика нагадав, що за дві тисячі років існування церкви політична карта світу кардинально змінилася.

«Для держави є «погані» люди і є «хороші ». А для церкви все люди - її діти: вірні, заблудлі, безбатченки, про які вона молиться як мати. Якщо людина буде забувати про це, свої корективи вноситиме Бог», - сказав він.

Спроби зробити церкву «смертною», як будь-яку державу, не увінчаються успіхом ніколи, підкреслив владика Антоній.

«Тому краще не доводити ситуацію до внесення радикальних коректив, а пам'ятати про призначення церкви і її ролі. Церква не поміщається в рамки земних уявлень про систему. Церква - поза системою, політикою, доцільністю, її не можна обмежити рамками, зробити зручною. Тому що Церква - вічна, а світ - тимчасовий», – сказав митрополит Антоній.

Нагадаємо, на сайті Кабінету міністрів з’явилася петиція з вимогою вивести Києво-Печерська Лавру з оренди Московського патріархату та передати її у використання Помісній церкві.

Петицію вже підписали 650 осіб із 25 тисяч, які необхідні для того, щоб Кабінет міністрів її розглянув. До кінця збору підписів залишилося ще 89 днів.

Як повідомляв «Главком», президент Володимир Зеленський відповів на петицію щодо оренди Києво-Печерської лаври УПЦ МП. Зокрема, глава держави зазначив, що, згідно з законом, об'єктами державної власності опікується Кабінет міністрів.