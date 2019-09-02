Помпео їде у Брюссель на зустрічі з лідерами НАТО та ЄС



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Помпео відправиться до Брюсселя, де зустрінеться з лідерами ЄС

2-3 вересня Державний секретар США Майкл Помпео перебуватиме з візитом у Брюсселі, де у нього запланований ряд зустрічей.

Про це речниця Державного департаменту США Морган Ортагус повідомляє у Twitter.

«Держсекретар США Майк Помпео відправиться до Брюсселя 2-3 вересня, де зустрінеться з лідерами ЄС та НАТО, аби обговорити трансатлантичне співробітництво для просування наших спільних глобальних пріоритетів», - йдеться у повідомленні.

У заяві для преси Держдепу США йдеться про те, що Помпео зустрінеться, зокрема, з обраним президентом Європейської Ради, прем'єр-міністром Бельгії Шарлем Мішелем, генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, президентом Європейського парламенту Давидом Сассолі, обраною президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, виконувачем обов'язки міністра закордонних справ Іспанії Жозепом Боррелєм.