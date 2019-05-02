Помпео обговорить з Меркель українське питання наступного тижня
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Держсекретар США вирушає у європейське турне
7 травня Помпео прибуде до Берліна, де зустрінеться з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та міністром закордонних справ Гайко Маасом
Державний секретар США Майк Помпео 5-9 травня перебуватиме у Європі. Під час візиту він проведе зустріч із керівництвом ФРН для обговорення в тому числі ситуації в Україні.
Про це йдеться в офіційній заяві Держдепартаменту США, повідомляє «Укрінформ».
«7 травня Помпео прибуде до Берліна, де зустрінеться з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та міністром закордонних справ Гайко Маасом для обговорення тем взаємної стурбованості, таких як Україна, Росія, Китай, Сирія, Західні Балкани», - йдеться у повідомленні.
Держдеп також інформує, що 6 травня Помпео відвідає місто Рованіемі у Фінляндії, де візьме участь в 11-й міністерській зустрічі Арктичної Ради та виголосить промову щодо арктичної політики США.
8 травня держсекретар завітає до Лондона, де зустрінеться з прем`єром Терезою Мей та міністром закордонних справ Джеремі Гантом для обговорення спільних глобальних пріоритетів.
Подорож Помпео завершиться у столиці Гренландія - місті Нуук. Там він зустрінеться з прем’єром цієї самоврядної території Кімом Кільсеном, керівником її дипломатичного відомства Ане Лоне Беггер, а також главою МЗС Данії Андерсом Самуельсеном.
Насамкінець Помпео завітає до поселення Канґерлуссуак на південно-західному узбережжі Гренландії, де розташовані підрозділи повітряних сил Національної гвардії США.