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    Помпео обговорить з Меркель українське питання наступного тижня

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    <p>Держсекретар США вирушає у європейське турне</p> - Помпео обговорить з Меркель українське питання наступного тижня

    Держсекретар США вирушає у європейське турне

    7 травня Помпео прибуде до Берліна, де зустрінеться з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та міністром закордонних справ Гайко Маасом

    Державний секретар США Майк Помпео 5-9 травня перебуватиме у Європі. Під час візиту він проведе зустріч із керівництвом ФРН для обговорення в тому числі ситуації в Україні.

    Про це йдеться в офіційній заяві Держдепартаменту США, повідомляє «Укрінформ».

    «7 травня Помпео прибуде до Берліна, де зустрінеться з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та міністром закордонних справ Гайко Маасом для обговорення тем взаємної стурбованості, таких як Україна, Росія, Китай, Сирія, Західні Балкани», - йдеться у повідомленні.

    Держдеп також інформує, що 6 травня Помпео відвідає місто Рованіемі у Фінляндії, де візьме участь в 11-й міністерській зустрічі Арктичної Ради та виголосить промову щодо арктичної політики США.

    8 травня держсекретар завітає до Лондона, де зустрінеться з прем`єром Терезою Мей та міністром закордонних справ Джеремі Гантом для обговорення спільних глобальних пріоритетів.

    Подорож Помпео завершиться у столиці Гренландія - місті Нуук. Там він зустрінеться з прем’єром цієї самоврядної території Кімом Кільсеном, керівником її дипломатичного відомства Ане Лоне Беггер, а також главою МЗС Данії Андерсом Самуельсеном.

    Насамкінець Помпео завітає до поселення Канґерлуссуак на південно-західному узбережжі Гренландії, де розташовані підрозділи повітряних сил Національної гвардії США.

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