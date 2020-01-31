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    Помпео обговорив із Загороднюком Операцію Об’єднаних сил на Донбасі

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    Міністр оборони України провів зустріч з Державним секретарем США - Помпео обговорив із Загороднюком Операцію Об’єднаних сил на Донбасі
    Міністр оборони України провів зустріч з Державним секретарем США

    Загороднюк поінформував держсекретаря США про перспективи оборонної реформи в Україні

    Міністр оборони України Андрій Загороднюк під час зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео обговорив безпекову ситуацію в регіоні, перебіг Операції Об’єднаних сил на сході України та перспективи подальшої співпраці двох країн.

    Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

    «Сьогодні, 31 січня, у Києві, в рамках офіційного візиту американської делегації в Україну відбулася зустріч міністра оборони України Андрія Загороднюка з державним секретарем США Майком Помпео. Під час зустрічі українською стороною було наголошено, що Сполучені Штати Америки є стратегічним партнером та надійним другом України, який підтримує її від самого початку російської збройної агресії», - йдеться в повідомленні.

    Загороднюк подякував за всебічну допомогу, яку США надає в реформуванні ЗСУ, зокрема, фінансову підтримку Україні, яка цього року становитиме до 300 млн доларів.

    Зазначається, що під час зустрічі її учасники обговорили поточну безпекову ситуацію в регіоні та перебіг Операції Об’єднаних сил на сході України.

    «Під час діалогу також було надано оцінку дестабілізаційним діям Російської Федерації в Азово-Чорноморському регіоні та подальшій мілітаризації Кримського півострова країною-агресором», - повідомляють в оборонному відомстві.

    Міністр оборони України поінформував держсекретаря США про поточний стан та найближчі перспективи проведення в Україні оборонної реформи, трансформації військового відомства та ключових напрямків у цій сфері.

    Також Помпео заявив сьогодні, що Сполучені Штати Америки продовжать підтримку України у справі притягнення до відповідальності винних у збитті українського літака в Тегерані.

    Окрім того, Помпео привітав Помісну церкву з тим, що Грецька та Олександрійська церкви визнали УПЦ як автокефальну.

    Зазначимо, предстоятель Української православної церкви митрополит Епіфаній 31 січня зустрівся з Державним секретарем США Майком Помпео у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі в центрі Києва.

    Також президент Володимир Зеленський провів спільну пресконференцію з держсекретарем США Майком Помпео.

    Як повідомляв ГлавкомМайк Помпео у четвер, 30 січня, прибув з дводенним візитом до Києва, щоб висловити підтримку США суверенітету України і обговорити з президентом Володимиром Зеленським питання європейської безпеки.

    Держсекретар також планує відвідати Лондон (Велика Британія), Мінськ (Білорусь), Нур-Султан (Казахстан) і Ташкент (Узбекистан) з 29 січня по 4 лютого.

    Як повідомлялось, 7 січня 2020 року Зеленський обговорив з Помпео плани щодо відновлення миру на тимчасово непідконтрольній території Донецької та Луганської областей.

    США ЗСУ міністр Міноборони оборонна реформа Майк Помпео Операція Об’єднаних сил Андрій Загороднюк
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