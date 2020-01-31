Помпео обговорив із Загороднюком Операцію Об’єднаних сил на Донбасі



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Міністр оборони України провів зустріч з Державним секретарем США

Загороднюк поінформував держсекретаря США про перспективи оборонної реформи в Україні

Міністр оборони України Андрій Загороднюк під час зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео обговорив безпекову ситуацію в регіоні, перебіг Операції Об’єднаних сил на сході України та перспективи подальшої співпраці двох країн.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Сьогодні, 31 січня, у Києві, в рамках офіційного візиту американської делегації в Україну відбулася зустріч міністра оборони України Андрія Загороднюка з державним секретарем США Майком Помпео. Під час зустрічі українською стороною було наголошено, що Сполучені Штати Америки є стратегічним партнером та надійним другом України, який підтримує її від самого початку російської збройної агресії», - йдеться в повідомленні.

Загороднюк подякував за всебічну допомогу, яку США надає в реформуванні ЗСУ, зокрема, фінансову підтримку Україні, яка цього року становитиме до 300 млн доларів.

Держсекретар також планує відвідати Лондон (Велика Британія), Мінськ (Білорусь), Нур-Султан (Казахстан) і Ташкент (Узбекистан) з 29 січня по 4 лютого.

Як повідомлялось, 7 січня 2020 року Зеленський обговорив з Помпео плани щодо відновлення миру на тимчасово непідконтрольній території Донецької та Луганської областей.