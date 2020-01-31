Зеленський - Держсекретарю США: Україна готова розвивати нові форми партнерства зі США у сфері безпеки



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Зустріч президента України Володимира Зеленського та Державного секретаря США Майкла Помпео

Президент зауважив, що таку готовність підтверджує перший в історії контракт на пряму закупівлю протитанкових ракетних комплексів Javelin

Президент Володимир Зеленський запевнив у готовності України розвивати нові форми партнерства зі Сполученими Штатами Америки у сфері безпеки. Про це він заявив під час пресконференції з Держсекретарем США Майком Помпео.

«Україна готова розвивати нові форми партнерства зі США у сфері безпеки», - сказав президент.

Зеленський зауважив, що таку готовність підтверджує перший в історії контракт на пряму закупівлю протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Також президент підкреслив, що мова йшла і про посилення ВМС України завдяки катерам класу Island та зміцнення протиповітряної оборони України, де, за його словами, «ми готові розглядати обсяги закупівлі необхідних озброєнь».

Крім того, глава держави зазначив, що Україна активно взаємодіє з американськими партнерами і у сфері реформування оборонної промисловості.

«Це дасть імпульс для взаємовигідної кооперації з топовими оборонними компаніями США», - переконаний Зеленський.

Водночас він нагадав, що загальний обсяг програм допомоги США Україні на 2020 рік становить майже $700 млн, а допомога у сфері безпеки - $365 млн.

«Ми цінуємо вашу підтримку в реформуванні ЗСУ, постачанню зброї та техніки, проведенню військових навчань для українських підрозділів», - запевнив президент Держсекретаря США.

Як повідомляв Главком, Майк Помпео у четвер, 30 січня, прибув з дводенним візитом до Києва, щоб висловити підтримку США суверенітету України і обговорити з президентом Володимиром Зеленським питання європейської безпеки.

Крім цього, секретар візьме участь в церемонії покладання вінків до Стіни пам’яті у Михайлівському соборі, щоб вшанувати пам'ять загиблих на Донбасі, і зустрінеться з представниками релігійного і громадянського суспільства.

У повідомленні наголошується, що держсекретар також планує відвідати Лондон (Велика Британія), Мінськ (Білорусь), Нур-Султан (Казахстан) і Ташкент (Узбекистан) з 29 січня по 4 лютого.

Як повідомлялось, 7 січня 2020 року Зеленський обговорив з Помпео плани щодо відновлення миру на тимчасово непідконтрольній території Донецької та Луганської областей.