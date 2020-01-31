Держсекретар привітав Помісну церкву з тим, про що забув Зеленський



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Майк Помпео наголосив, що Росія ніколи не повинна стояти на заваді захисту фундаментальних прав українців

Майк Помпео привітав Помісну церкву з тим, що Грецька та Олександрійська церкви визнали УПЦ як автокефальну

Держсекретар Майк Помпео привітав Помісну церкву з тим, що Грецька та Олександрійська церкви визнали УПЦ як автокефальну.

«Мені дуже приємно те, що Грецька та Олександрійська церкви визнали УПЦ як автокефальну. Росія ніколи не повинна стояти на заваді захисту фундаментальних прав українців», - заявив Помпео.

До слова, президент України Володимир Зеленський «забув» привітати Православну церкву України з таким визнанням.

Зазначимо, предстоятель Української православної церкви митрополит Епіфаній 31 січня зустрівся з Державним секретарем США Майком Помпео у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі в центрі Києва.

Як повідомлялось, під час засідання священного синоду Грецької церкви 12 жовтня 2019 року було визнано самостійність Православної церкви України.

Нагадаємо, у листопаді митрополити Української церкви відслужили Божественну літургію у Греції.

Раніше глава Олександрійського патріархату Феодор вперше під час літургії, перелічуючи предстоятелів помісних православних церков, згадав митрополита Епіфанія.