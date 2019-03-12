Помпео пояснив, чому Росія та Куба винні у стражданнях венесуельців



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Протягом кількох останніх днів Венесуела переживає масові перебої з електрикою

Помпео нагадав, що наприкінці лютого Росія наклала вето на резолюцію ООН щодо Венесуели у Раді безпеки

Державний секретар США Майк Помпео на брифінгу у Державному департаменті вказав на підтримку з боки Росії та Куби режиму Ніколаса Мадуро у Венесуелі як на один із основних факторів, які подовжують страждання венесуельського народу.

«Росія також створила цю кризу. Зі своїх власних причин вони перешкоджають здійсненню легітимних демократичних надій та мрій венесуельського народу. Москва, як і Гавана, продовжують надавати політичне прикриття режиму Мадуро, одночасно тиснуть на інші країни, аби вони відкинули демократичну легітимність тимчасового президента Гуайдо», - заявив Помпео, повідомляється на сайті Державного департаменту США.

Він нагадав, що наприкінці лютого Росія наклала вето на резолюцію ООН щодо Венесуели у Раді безпеки, яка закликала до надання доступу в країну для доставки допомоги та відновлення демократії та верховенства права у Венесуелі, та запропонувала власну резолюцію, яка посилює режим Мадуро.

Також Помпео згадав зусилля російських «органів дезінформації, підтриманих державою», Russia Today та Sputnik, які відволікають увагу від гуманітарної катастрофи, та значні фінансові вливання у підтримку тісних відносин із режимом Мадуро.

«Російські позички та інвестиції у Венесуелу сягають понад 17 мільярдів доларів. Дотепер російські компанії намагаються допомогти режиму Мадуро перевести у готівку золоті резерви країни, далі розбазарюючи активи венесуельського народу», - сказав держсекретар США.

Всупереч американським санкціям, російська нафтова компанія «Роснефть» продовжує купувати сиру нафту у державної венесуельської компанії PDVSA, зауважив Помпео, що, за його словами, дає режимові можливість вижити.

«Нещодавно Сечін (головний виконавчий директор, голова правління, заступник голови Ради директорів ПАТ «НК «Роснефть» - ред.) наказав продати навіть більше нафти режиму Мадуро (згідно інформації російських ЗМІ, «Роснефть» постачає PDVSA нафтопродукти в обмін на сиру нафту – ред.)», - заявив Помпео, порівнявши PDVSA із персональним банкоматом режиму Мадуро, російських олігархів та клептократів.

«Росія також поставила режимам Чавеса та Мадуро великі обсяги зброї, включно із 5000 переносних систем ППО та іншою смертельною зброєю», - сказав держсекретар США.

Майк Помпео також вказав на роль Куби в підтримці режиму Мадуро.

«Це Куба вчила венесуельську поліцію тортурам, техніці внутрішнього спостереження, механізмам репресій, які кубинська влада застосовує проти свого народу десятиліттями. Кубинські військовослужбовці та члени служб розвідки глибоко задіяні у Венесуелі. Кубинські служби безпеки посунули служби безпеки Венесуели, що є очевидним порушенням суверенітету Венесуели. Я навіть чув, що навколо Мадуро немає венесуельців», - зазначив Помпео, вказавши, що саме кубинці забезпечують особисту безпеку, критично важливу політичну та матеріальну підтримку Мадуро та його оточення.

Як відомо, протягом кількох останніх днів Венесуела переживає масові перебої з електрикою. Починаючи з 2015 року, згідно з даними ООН, країну залишило понад три мільйони мешканців, що є другою за розміром кризою з біженцями у світі після Сирії. Інфляція в країні сягнула 80 тисяч відсотків, що є найбільшим знеціненням внутрішньої валюти у світі.

«Сьогодні місячні запаси їжі для середньостатистичного венесуельця коштують у понад сто разів більше, ніж мінімальна місячна зарплата. Близько 70% лікарень у Венесуелі не мають елементарних медикаментів. Понад 90% венесуельців живуть за межею бідності. І все це через соціалізм Мадуро», - підкреслив Помпео.

Нагадаємо, парламент Венесуели за запитом Хуана Гуайдо оголосив в понеділок режим надзвичайного стану в країні через відключень електроенергії на більшій частині її території.

Джерело: Радіо Свобода