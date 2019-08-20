Помпео розповів про «негаразди» у зовнішній політиці США



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Державний секретар США Майк Помпео

Державний секретар США оцінив політику щодо КНДР і «Ісламської держави»

Державний секретар США Майк Помпео в спілкуванні із CBS опосередковано визнав негаразди в реалізації зовнішньополітичного курсу адміністрацією Дональда Трампа. Так головний американський дипломат заявив про те, що КНДР не повернулася за стіл переговорів із США так швидко, як на сподівалися американці. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

При цьому Майк Помпео додав, що Вашингтон розуміє, що в процесі ядерного роззброєння КНДР будуть проблеми і перешкоди. Окремо Державний секретар США заявив про те, що хотів би, щоб Пхеньян не тестував нові ракетні системи.

Раніше Дональд Трамп, як відомо, заявляв про бажання поновити повноцінні переговори із КНДР якомога швидше після персональної зустрічі із Кім Чен Ином 30 червня. Також глава Білого Дому заявляв про те, що він не бачить проблеми в останніх ракетних випробуваннях КНДР.

Окремо Майк Помпео в інтерв’ю CBS визнав той факт, що Ісламська держава набирає потужності в окремих районах. Проте Державний секретар США додав, що на його думку дане терористичне угрупування не має потенціалу для проведення атак. Раніше адміністрація Дональда Трампа неодноразово говорила про повну перемогу над ІДІЛ в Сирії і Іраку, а сам президент США в грудні 2018 року поставив питання про повне виведення американських сил із Сирії.