Помста через роки. Черновецький не зміг заборонити Луценку їздити за кордон і «вчити там англійську»



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Колишній генпрокурор Юрій Луценко

Позов про генпрокурора влітку подав колишній мер столиці

Окружний адміністративний суд Києва закрив провадження за позовом колишнього міського голови Києва Леоніда Черновецького до Державної прикордонної служби України з вимогою заборонити виїзд за кордон України Юрію Луценко з метою недопущення уникнення кримінальної відповідальності за злочини, вчинені ним на посаді генерального прокурора.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 7 жовтня.

Провадження у справі було відкрито ще 28 серпня. Через соціальні мережі Черновецький пояснив суть свого позову про заборону виїзду топ-посадовцю. На його думку, Луценка варто притягнути до кримінальної відповідальності за «незаконне збагачення на посаді генпрокурора; створення ним організованої злочинної банди і насадження корупції; розкриття мережі агентів, що діють під прикриттям в інтересах боротьби з корупцією у вищих ешелонах влади (очевидно, маються на увазі агенти НАБУ - «Главком»); антиконституційний переворот, в результаті якого пролобійований закон, що дозволяє особам, які не мають юридичної освіти, займати в країні пост генерального прокурора України».

Скріншот допису з фейсбук-сторінки Леоніда Черновецького

Натомість столичний суд з’ясував, що 29 серпня Верховна Рада надала згоду на звільнення Юрія Луценка з посади генерального прокурора України. Того ж дня президент Володимир Зеленський прийняв цю відставку.

«Оскільки Юрій Луценко після відкриття провадження у справі втратив статус посадової особи - суб`єкта владних повноважень, а його рішення, дії чи бездіяльність на посаді прокурора не є предметом оскарження, вимога про заборону йому виїзду за кордон України до юрисдикції адміністративних судів не відносяться навіть за суб`єктним складом», - вважає суд.

Водночас суд зауважив, що питання заборони Юрію Луценку як фізичній особі - громадянину України виїжджати за кордон може бути розглянуте в порядку кримінального або цивільного судочинства за наявності для цього відповідних підстав. Тому окружний суд закрив провадження у справі, оскільки його не можливо розглядати за правилами адміністративного судочинства.

Треба наголосити, що між Леонідом Черновецьким і Юрієм Луценко склалися давні неприязні стосунки. Так, у січні 2008 року після засідання Ради національної безпеки і оборони тодішній очільник МВС Луценко побив на той час мера Києва Черновецького через земельні суперечки.

У 2017 році Черновецький повідомив, що генпрокурор Луценко помстився йому за давні образи відкриттям кримінального провадження.

Як повідомляв «Главком», наприкінці вересня з’явилося повідомлення про те, що колишній генеральний прокурор Юрій Луценко виїхав до Великої Британії. Його речниця Лариса Сарган пояснила, що «він давно планував і тепер проходить курси з англійської мови у Великій Британії. Він полетів у неділю і найближчі півтора місяці буде знаходиться за межами України».

Крім цього, на початку жовтня Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження стосовно Юрія Луценка за заявою голови фракції Слуга народу у Верховній Раді Давида Арахамії. Останній заявив, що Луценко є акціонером мережі нелегальних казино.