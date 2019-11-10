Понад 60% мешканців окупованого Донбасу бачать ці території в Росії - опитування



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У складі України весь Донбас бачать лише 19,2% жителів «ЛНР/ДНР»

64,3% жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей бачать ці території в складі Росії.

Про це йдеться у результатах дослідження громадської думки Нью імідж маркетинг груп в ОРДЛО з 7 по 31 жовтня, передає Дзеркало тижня.

«Лише 5,1% опитаних по той бік лінії розмежування хочуть «бути частиною України як колись». Ще 13,4% бачать нині підконтрольні «ЛНР/ДНР“ території «частиною України, але з особливим статусом». Разом — 18,5%, тобто менше ніж одна п’ята частина жителів ОРДЛО бачить майбутнє своєї малої батьківщини в Україні. Незалежності прагнуть теж не надто багато респондентів — 16,2%», — йдеться в результатах.

Водночас, 50,9% опитаних вважають, що території «ЛНР/ДНР» мають стати частиною Росії, ще 13,4% - «частиною Росії, але з особливим статусом». Отже, переважна більшість жителів ОРДЛО (64,3%) бачать цю частину Донбасу в складі Росії.

Натомість у складі України весь Донбас бачать лише 19,2% жителів «ЛНР/ДНР».

Дослідження проводилося з 7-го до 31 жовтня 2019 року. Опитано 1606 осіб: 800 — у непідконтрольній частині Луганщини і 806 — у непідконтрольній частині Донецької області.