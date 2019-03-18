Війна на Донбасі: як соціологи зманіпулювали в опитуванні щодо компромісу з Росією

Ніякого миру після «особливого статусу» не буде, а буде більша війна, але вже всередині країни…

Професійною мовою подібний ефект називається «праймінг»

Основна маніпуляція в опитуваннях щодо компромісу з Московію не в цифрах респондентів, які готові до компромісу. Коли у анкеті питання починається із слів - «Якщо заради миру на Донбасі..», то після цього респондентам можна пропонувати дуже багато варіантів відповідей, зокрема, і «особливий статус для ОРДЛО».

І тоді якась цілком значима частина респондентів обов’язково вибере цей варіант. Бо хто ж буде проти «миру на Донбасі»?

Професійною мовою подібний ефект називається «праймінг».

Соціологи, вочевидь, знають і про праймінг. І про те, що ніякого миру після «особливого статусу» не буде, а буде більша війна, але вже всередині країни…

Думаю, треба якось виборцям поставити і таке питання «якщо заради чесних опитувань соціологам треба пройти через детектор брехні, чи підтримали б ви таку пропозицію?»… Як думаєте, скільки б підтримало?

Джерело: блог Сергія Тарана

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