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    Думки вголос

    Війна на Донбасі: як соціологи зманіпулювали в опитуванні щодо компромісу з Росією

    • Сергій Таран

      Політолог

    • Розсилка
    Ніякого миру після &laquo;особливого статусу&raquo; не буде, а буде більша війна, але вже всередині країни&hellip;&nbsp; - Війна на Донбасі: як соціологи зманіпулювали в опитуванні щодо компромісу з Росією
    Ніякого миру після «особливого статусу» не буде, а буде більша війна, але вже всередині країни… 

    Професійною мовою подібний ефект називається «праймінг»

    Основна маніпуляція в опитуваннях щодо компромісу з Московію не в цифрах респондентів, які готові до компромісу. Коли у анкеті питання починається із слів - «Якщо заради миру на Донбасі..», то після цього респондентам можна пропонувати дуже багато варіантів відповідей, зокрема, і «особливий статус для ОРДЛО».

    І тоді якась цілком значима частина респондентів обов’язково вибере цей варіант. Бо хто ж буде проти «миру на Донбасі»?

    Професійною мовою подібний ефект називається «праймінг».

    Соціологи, вочевидь, знають і про праймінг. І про те, що ніякого миру після «особливого статусу» не буде, а буде більша війна, але вже всередині країни… 

    Думаю, треба якось виборцям поставити і таке питання «якщо заради чесних опитувань соціологам треба пройти через детектор брехні, чи підтримали б ви таку пропозицію?»… Як думаєте, скільки б підтримало?

    Джерело: блог Сергія Тарана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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