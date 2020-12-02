Понад мільйон. У Празі зібрали гроші на відновлення зруйнованого пожежею дерев'яного українського храму

До збору коштів долучаються як дрібні дарителі, так і ті, хто вкладає десятки тисяч крон, - мер

Понад один мільйон крон або понад 370 тисяч євро надійшло на рахунок відновлення церкви

Для відбудови пам’ятки української народної дерев’яної архітектури в Празі – храму Святого Михаїла, зруйнованого пожежею – вже зібрали понад один мільйон крон або понад 370 тисяч євро. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як заявив мер чеської столиці Зденєк Гржіб, «до збору коштів долучаються як дрібні дарителі, так і ті, хто вкладає десятки тисяч крон».

Збір коштів оголосили на початку листопада.

Храм Святого Архангела Михаїла належав до найцікавіших пам’яток української народної дерев’яної архітектури в Празі. Церква, зведена в 17-му столітті в закарпатському селі Великі Лучки, в 1929 році була перевезена до Праги і встановлена в Саду Кінських на пагорбі Петршін.

Нагадаємо, 28 жовтня у столиці Чехії Празі вогонь знищив православну дерев'яну церкву, яка була привезена з України.

Причини загоряння церкви до цього часу не встановили. Як повідомляють медіа, поліція виключила технічні проблеми як причину пожежі і найбільш правдоподібною розглядається версія людського фактору.