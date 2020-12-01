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    Без документів. На Харківщині частина людей не отримала компенсації за будинки, що згоріли через лісові пожежі

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    На початку вересня у Луганській і Харківській областях спалахнули пожежі: горів хвойний ліс на площі близько 80 га в кожній з областей - Без документів. На Харківщині частина людей не отримала компенсації за будинки, що згоріли через лісові пожежі
    На початку вересня у Луганській і Харківській областях спалахнули пожежі: горів хвойний ліс на площі близько 80 га в кожній з областей

    Люди не мають документів, що встановлюють право на житло, кажуть в ОДА

    На Харківщині частина жителів Дворічанського району, чиї будинки згоріли внаслідок пожежі на території лісництва, досі не отримали по 300 тис. грн матеріальної допомоги з державного бюджету, оскільки не мають документів, що встановлюють право на житло. Про це повідомляє пресслужба Харківської облдержадміністрації.

    «Ми знаємо, що в нас залишилося 14 власників домоволодінь, які на сьогодні не отримали ці кошти, оскільки, на жаль, не мають жодних документів на житло. Це дійсно проблема, і ми сьогодні шукаємо можливості її вирішити», ─ кажуть в ОДА.

    Також у Харківській облдержадміністрації пообіцяли ініціювати на найближчій сесії надання цим людям матеріальної допомоги (з обласного бюджету – ред.) – у такому ж розмірі, як допомога від держави.

    Нагадаємо, на початку вересня у Луганській і Харківській областях спалахнули пожежі: горів хвойний ліс на площі близько 80 га в кожній з областей.

    На Харківщині згоріло селище, на території Луганської області загинула одна особа ще дві людини госпіталізовані з опіками.

    Теги: пожежа гроші документи Харківщина житло
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